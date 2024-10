Fonte Nuova – Pareggio al Comunale “Domenico Mammoliti” – Tor Lupara 1968 vs Villa Adriana

Campionato I^ CATEGORIA LND Lazio Girone D

di Fausto Zilli

Allo stadio comunale ” Domenico Mammoliti” di Fonte Nuova è andata di scena la 2^ giornata del campionato di I^ categoria LND Lazio girone D. Il Villa Adriana nella prima giornata ha vinto di misura sul Valle Martella calcio, per i ragazzi di mister Vecchiotti – Di Gioacchino un punto con il pareggio per 2 a 2 con il Torrenova F.C.

Gli undici scesi in campo del Villa Adriana: Poliseni, Briatico, Cacciacarro, Cecchini,Condro, Dariozzi,Fratini, Oliva G., Palombi, Piacentini, Timperi, allenatore Lillo Gianluca. Il Tor Lupara 1968 si presenta con un 4-4-2 esattamente con Ballanti, Di Luca, Evangelista, Bandiera Bottigoni, Uccellini V., Sette, Scarafile, Taddei, Uccellini A., Persichetti, a disposizione di mister Vecchiotti e Di Gioacchino : Cirilli, D’Alessandro, Francucci, Gaspo, Maggio, Minniti, Olivieri, Varsalona, Vicolini, la direzione di gara affidata al Sig. Matteo Patrignani Sez. Roma 1.

La prima rete al Domenico Mammoliti cade esattamente al 14°1t dell’esterno con il numero 7 Scarafile con una parabola interno destro in diagonale inprendibile per il numero 1 Poliseni. Aumenta la pressione del Villa Adriana al 40° del 1° t arriva il pareggio del n 10 Condro. Si và negli spogliatoi sul 1 a 1.

Nel secondo tempo esattamente al 20° c’è la seconda rete del Villa Adriana con il numero 4 Briatico, ma da quel momento in poi è stato un crescendo dei ragazzi di mister Vecchiotti e mister Di Gioacchino, girandola delle sostituzioni al 25° 2 t esce Evangelista per Gaspo, al 30° esce Di Luca per Minniti ed Uccellini Valerio al 42° per Cirilli Andrea. Difesa a tre per dare più spinta all’attacco del Tor Lupara 1968, infatti al 34° del secondo tempo arriva il pareggio di Persichetti.

Sostanzialmente gara corretta giocata a viso aperto da entrambe le squadre il risultato finale al comunale Domenico Mammoliti di Fonte Nuova è Tor Lupara 1968 2 Villa Adriana 2.

Raggiunto mister Petro Vecchiotti e mister Angelo Di Gioacchino del Tor Lupara 1968 “partita spettacolare molto bella da entrambe le due squadre per quanto riguarda noi dovevamo essere più freddi dentro l’area di rigore abbiamo sprecato molto, dobbiamo lavorare continuare così, oggi un piccolo rammarico perchè avevamo fatto tanto, ma la strada è lunga e ci rifaremo“ mister Vecchiotti, continua mister Di Gioacchino “ partiamo subito del lavoro degli esterni hanno fatto un bellissimo lavoro di copertura, sicuramente rispetto a domenica scorsa che eravamo in vantaggio e siamo stati raggiunti all’ultimo minuto, oggi abbiamo visto un’ ottima reazione di tutta la squadra , sotto di 2 reti ad 1 abbiamo pareggiato, questo ci interessava e sono sofddisfatto”.