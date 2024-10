Il Nobel per la pace a Nihon Hidankyo: “A Gaza come in Giappone dopo la seconda guerra mondiale”

L’organizzazione è impegnata per un un mondo libero dalle armi nucleari

ROMA – Premio Nobel per la pace 2024 a Nihon Hidankyo, organizzazione e movimento di base fondato e animato da sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, noti anche come “Hibakusha”, impegnati per un un mondo libero dalle armi nucleari.

In una conferenza stampa a Hiroshima, il co-direttore di 2024 Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, ha paragonato la situazione dei bambini di Gaza a quella del Giappone alla fine della seconda guerra mondiale: “A Gaza come in Giappone 80 anni fa”.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it