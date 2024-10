Oggi il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato il Ministro della Giustizia e della Sicurezza Pubblica del Brasile Ricardo Lewandowski, a margine del “Forum Esfera” che si è tenuto a Roma. “Le relazioni tra Italia e Brasile sono in continua crescita – ha dichiarato il Ministro Piantedosi – come testimoniato dalla recente visita del Presidente Sergio Mattarella in Brasile. Questa stretta cooperazione conoscerà a breve una nuova importante tappa, con la missione in Brasile del Premier Giorgia Meloni in occasione del vertice G20 a Rio de Janeiro nel prossimo mese di novembre”. “Con il Ministro brasiliano – continua Piantedosi – abbiamo, tra l’altro, concordato che combattere la criminalità organizzata è un problema mondiale, e occorre prestare particolare attenzione al coordinamento a livello internazionale di queste organizzazioni e intercettare le loro modalità di finanziamento. Per quanto riguarda le dinamiche migratorie, abbiamo condiviso la convinzione che il modus operandi dei trafficanti è lo stesso in tutte le parti del mondo, sarà quindi fondamentale fare il necessario per implementare la cooperazione internazionale, al fine di sconfiggere le reti criminali di trafficanti di esseri umani”. “Il contrasto a tutti gli affari del crimine organizzato: dalla lotta alle mafie, agli affari dei narcotrafficanti, dai crimini informatici a quelli ambientali, resta un obiettivo prioritario e sarà oggetto di cooperazioni e accordi futuri tra i nostri due Paesi” ha concluso il titolare del Viminale.