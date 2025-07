MIGRANTI, FRODI SU PRATICHE PER INGRESSI IN ITALIA ANCHE A MILANO, DE CORATO: «BENE OPERAZIONE POLIZIA INDICATA DAL GOVERNO MELONI».

Milano, 12 Luglio 2025 – «Ringrazio molto la Polizia di Stato e le Autorità giudiziarie per aver arrestato diversi stranieri ed aver interrotto un giro di falsità documentali connesse alle procedure di ingresso disciplinate dal cosiddetto decreto flussi. Tutto ciò è perfettamente in linea con il Governo Meloni che ha come priorità quella di contrastare l’immigrazione illegale-clandestina e gli scafisti, proteggendo e tutelando l’intero Paese. Questa operazione ha visto diversi arresti anche a Milano dove, la situazione, è di per se già molto preoccupante con oltre 100.000 clandestini in città che, come leggiamo dai fatti di cronaca, ogni giorno delinquono e spesso e volentieri sono pluripregiudicati».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.