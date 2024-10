Defilè di inizio stagione, da Seamoon le collezioni autunno inverno 2024

Presentati oltre quaranta outifit nello store dedicato alle donne di qualunque taglia

Non abbiano memoria di passerelle adibite in uno store non proprio generoso di spazi. Eppure Emanuela Sarracino, titolare di Seamoon Ladies’Outfit, negozio di abbigliamento donna di via Carlo Alberto a Latina, c’è riuscita. È riuscita a realizzare una passerella di dieci metri sulla quale, clienti storiche dello shop, si sono prestate a diventare modelle per un giorno. Non le mannequin che incantano la Milano fashion week ma persone comuni, donne che incontriamo negli uffici, al supermarket o al tavolo di un caffè per un aperitivo. Persone insomma, con qualsiasi tipo di fit e di taglia.

Le collezioni di Mariparma, Agnese per Agnese, Surkana e Numeroprimo, solo per citarne alcune, sono state indossate e presentate al pubblico con la leggerezza e la disinvoltura di un pomeriggio tra amiche. Ma senza perdere di vista l’aspetto professionale che contraddistingue da sempre la conduzione dello store di Emanuela. Oltre quaranta gli outfit presentati, a coprire taglie slim, regular e curvy, delle nuove collezioni autunno inverno 2024.

«Un successo al di là delle previsioni – ha commentato Emanuela – che sarà replicato in vista della fase di presaldo subito dopo Natale per dare la possibilità ai fidelity di accedere alle collezioni e ai saldi con diritto di prelazione».

L’iniziativa infatti, oltre a rendere protagoniste le donne che frequentano lo shop più o meno abitualmente, ha rappresentato un primo riconoscimento a quante hanno fidelizzato il rapporto con il brand Seamoon.