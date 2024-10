Spalletti: “Per me non si gioca troppo. Gli infortuni? Un problema mentale”

“Bisogna attrezzarsi. Inter, Milan e Juventus hanno a disposizione rose per giocare più partite”

ROMA – La tanto “pericolosa” pausa per le nazionali. Spalletti difende la “sua” pausa. E va controcorrente sull’incredibile serie di infortuni gravi che sta colpendo i giocatori (è di oggi un’altra terribile diagnosi per Zapata del Torino, stagione finita), a causa del calendario troppo sincopato. “C’e’ da gestire qualche infortunio – dice in conferenza stampa a Coverciano – infortuni che secondo me dipendono soprattutto dalla testa dei calciatori più che dall’aspetto muscolare. Mi fa piacere aver visto anche questa mattina i calciatori entusiasti di ritrovarsi, quell’entusiasmo visto nelle ultime due partite”.

“Per me non si gioca molto, bisogna essere attrezzati per giocare così spesso. Bisogna far giocare anche chi c’è dietro, come i giovani. Quando una squadra non vince non bisogna parlare di titolari o riserve; ci sono squadre che non sono attrezzate, è vero, che non hanno venticinque giocatori, ma ce ne sono altre che li hanno e viene permesso loro di giocare frequentemente con tutti i calciatori a disposizione Si finisce a dire che le seconde linee non hanno fatto bene come i titolari, ma non bisogna creare alibi. Inter, Milan e Juventus hanno a disposizione rose per giocare più partite. Poi alcune prestazioni dipendono dalla fisicità o meno di certi calciatori”.

