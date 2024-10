FONTE NUOVA – Presentazione ufficiale della scuola calcio , Juniores Regionali e Prima squadra, presso stadio comunale Domenico Mammoliti – Tor Lupara 1968

di Fausto Zilli

Grande successo domenica 29 settembre scorso per la presentazione ufficiale della scuola calcio, juniores regionali e la prima squadra del Tor Lupara 1968, presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti. Manca veramente poco per l’inizio dei campionati Lega Nazionale Dilettanti Lazio.

Una mattinata emozionante dove ha visto sfilare tutti i gruppi squadra della scuola calcio con i rispettivi istruttori. per poi continuare con confronti tra le varie categorie. Altro momento emozionante l’esibizione delle scuole di danza le Charlie’s Dancers di Carlotta Risa, e le Dance studio Academy entrambe realtà di Fonte Nuova. Ad attendere l’entrata in campo della juniores regionali di mister Andrea Bernardini e della prima squadra di mister Pietro Vecchiotti e mister Angelo Di Gioacchino tutti i bambini della scuola calcio, intanto dalla tribuna del comunale Domenico Mammoliti si alzavano in cielo i colori sociali del Tor Lupara 1968 quali il Rosso e Blu’.