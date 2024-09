Nuovi Obiettivi di Business tra Italia e Lituania

Ieri a Roma, presso l’Ambasciata di Lituania, si è svolto un incontro tra l’AIDDA e l’IBWN, due organizzazioni imprenditoriali femminili. L’evento, ospitato dall’Ambasciatore Dalia Kreivienė, ha visto interventi su temi cruciali come il networking e l’innovazione. Alla fine del meeting, è stata siglata un’importante intesa tra le due organizzazioni, creando nuove opportunità di collaborazione tra Italia e Lituania. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso una collaborazione più stretta e proficua tra le imprenditrici dei due paesi. Durante l’incontro, diverse imprenditrici hanno condiviso le loro esperienze e storie di successo, evidenziando l’importanza del supporto reciproco e della condivisione delle risorse. La presidente dell’AIDDA, Antonella Giachetti, ha sottolineato come questa alleanza possa aprire nuove frontiere non solo a livello commerciale, ma anche culturale.

Laura Aldonė, presidente dell’IBWN, ha parlato del potenziale delle imprese lituane nel mercato italiano, mettendo in luce settori come la tecnologia e il design. Successivamente, è intervenuta l’Ambasciatore Kreivienė, che ha offerto una prospettiva diplomatica su come i legami economici possano rafforzare le relazioni bilaterali tra i due paesi.

La giornata si è conclusa con una sessione di networking informale, dove le partecipanti hanno avuto l’opportunità di discutere più in dettaglio dei progetti comuni. Si è percepito un forte senso di entusiasmo e determinazione a trasformare le idee discusse in azioni concrete che possano giovare a entrambe le nazioni.