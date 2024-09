Skydiving sulla Costiera Amalfitana: un’esperienza da sogno tra cielo e mare

Adrenalina e panorami mozzafiato, il connubio perfetto per un’avventura indimenticabile

Un’esperienza che combina l’adrenalina pura del volo e il lusso del relax. La Costiera Amalfitana, con i suoi paesaggi mozzafiato, è una delle destinazioni più ambite al mondo e oggi, grazie all’offerta di voli in parapendio e paracadute, è possibile ammirarla da una prospettiva completamente nuova: quella del cielo. E per concludere una giornata ricca di emozioni, l’Hotel Santa Caterina e Le Ville della Marchesa offrono un rifugio perfetto con le sue camere a picco sul mare e una splendida Spa per il massimo del relax.

Per i viaggiatori in cerca di avventura, il parapendio o il paracadutismo tandem sono un’occasione imperdibile per volare sopra le bellezze naturali della Costiera. una delle esperienze più spettacolari e uniche che si possano vivere in Italia. Volare sopra questo tratto di costa patrimonio dell’UNESCO significa immergersi in un panorama mozzafiato, con paesaggi che spaziano dalle scogliere a picco sul mare, ai borghi pittoreschi come Amalfi, Positano e Ravello, fino alle acque cristalline del Mediterraneo. Decollando dall’aeroporto di Salerno, si possono sorvolare le pittoresche scogliere, le insenature nascoste e i villaggi colorati arroccati sui monti, fino a raggiungere un’altitudine di 4.500 metri. Da lì, il salto nel vuoto è pura magia: 60 secondi di caduta libera a 200 km/h, seguiti da un dolce volo in planata fino all’atterraggio, mentre il mare cristallino si avvicina sempre di più. Da questa altezza, si riesce a vedere anche Capri, Ischia e parte del Golfo di Napoli, offrendo un’esperienza panoramica totale e unica.

Durante il volo, l’intero spettacolo naturale della Costiera, dalle acque blu del Mediterraneo alle caratteristiche case colorate, viene documentato da un operatore specializzato, consentendo ai partecipanti di rivivere e condividere ogni emozione. Un’avventura che regala una scarica di adrenalina, ideale per chi vuole vivere un’esperienza indimenticabile in una delle location più incantevoli d’Italia. L’esperienza è pensata per tutti, dai principianti ai più esperti, e non richiede particolari competenze tecniche grazie alla guida esperta di istruttori qualificati. Lo skydiving tandem permette anche a chi non ha esperienza di provare l’ebbrezza del volo. Con un breve briefing iniziale, gli ospiti possono lanciarsi in tutta sicurezza agganciati a un istruttore esperto, godendosi la libertà della caduta libera e la calma del volo in paracadute.

Dopo l’emozione del volo, l’Hotel Santa Caterina di Amalfi accoglie i suoi ospiti per una pausa di puro relax. Costruito a picco sul mare, l’hotel offre splendide terrazze naturali che conducono direttamente al mare, attraverso agrumeti e giardini lussureggianti. Per chi cerca un’esperienza di benessere, la Spa dell’hotel è un’oasi di tranquillità: il trattamento esclusivo “Oro di Amalfi”, un massaggio agli agrumi locali, stimola i Chakra e ristabilisce l’equilibrio energetico del corpo. Con profumi come limone, bergamotto e arancia, gli ospiti vengono trasportati in un viaggio sensoriale che esalta la connessione con il territorio.

Lo skydiving sulla Costiera Amalfitana rappresenta quindi non solo una sfida fisica ed emozionale, ma anche un’opportunità per esplorare un lato diverso di una delle destinazioni più amate al mondo.