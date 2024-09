Il Borgo con Gusto è di scena a Castiglione in Teverina

Castiglione in Teverina

Sabato 28 e Domenica 29 settembre il Borgo di Castiglione sarà la vetrina della cultura, dei vini e dei prodotti tipici della Tuscia

Il Museo del Vino di Castiglione in Teverina (VT), è sorto all’interno dell’ex complesso produttivo dei Conti Vaselli, sfruttando le vecchie cantine che oggi arricchiscono uno spettacolare percorso museale dedicato alla cultura enologica locale. In questa location d’eccezione si terrà il 28 e 29 settembre, la manifestazione “Borgo con Gusto” promossa dalle Rete d’Impresa Castiglionese. Il tipico borgo della Tuscia, situato su un colle vicino al confine con l’Umbria, è vicino alle sponde del fiume Tevere, immerso in un paesaggio agreste rimasto immutato nei secoli e dalla trasformazione umana per rendere il territorio più idoneo alle proprie esigenze vitali. Nel corso dell’evento sin terrà anche un educational tour riservato ai giornalisti dell’enogastronomia nazionale. L’appuntamento è per Sabato 28 per una visita guidata al MUVIS, situato nel cuore del borgo, il “Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari” più grande d’Europa. Un percorso sotterraneo che abbraccia oltre 3 mila metri quadrati, svela pezzi di storia e tradizione contadina e scende fino a 27 metri sotto il livello del mare dove nella “pancia” della Cattedrale, sono conservate botti di oltre 3 metri di diametro. Il museo è inserito all’interno del vasto ed articolato complesso produttivo nella grande cantina distribuita su 5 piani (1° piano, piano terra e 4 piani sotterranei), non più in uso da quasi 20 anni. Gli aspetti della produzione e della tradizione vinaria nel territorio della Teverina, sono stati “messi in scena”, con installazioni scenografiche accanto ai grandi temi di più ampio respiro culturale che il vino suggerisce. Il programma prosegue nel pomeriggio di Sabato 28 con la presentazione della Guida “I Sapori della Tuscia” – Viaggio Enogastronomico attraverso le Sagre e Feste di paese – del giornalista Antonio Castello. Il giorno seguente, Domenica 29, alle ore 16,30, il programma prevede una tavola Rotonda a cui parteciperanno esperti e giornalisti di settore per discutere il tema: “Enologia e Gastronomia, volani del turismo castiglionese. Proposte e iniziativa di sviluppo”.Le finalità mirano allo sviluppo e alla promozione del territorio della Tuscia per dare quella nuova immagine del territorio che le Reti di Impresa stanno realizzando. Al termine, in Piazza San Giovanni nel centro storico del borgo, ci sarà la presentazione di varie tipologie di libri, relatore Carlo Panza. Nell’attigua Piazza Maggiore, la compagnia “Il Circo Verde”, presenterà: “Los Filonautas”, un suggestivo spettacolo su filo teso di un duetto di artisti di strada. A Piazza dell’Apollonia si potrà poi assistere ad uno spettacolo di illusionismo tenuto dal mago ” Novas”. Il Borgo di Castiglione in Teverina farà da scenario al percorso enogastronomico dei prodotti tipici locali, con la collaborazione degli esperti sommelier di Fisar Viterbo, che faranno degustare i vini locali illustrandone le caratteristiche, con musica dal vivo.

Harry di Prisco