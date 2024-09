ROMICS 2024: un’esperienza imperdibile tra fumetti, animazione e games

Quattro giorni di pura creatività e divertimento con grandi novità

Torna a Roma il tanto atteso Romics, uno degli appuntamenti più grandi e seguiti d’Europa dedicati al mondo del fumetto, dell’animazione e dei videogames. La 32ª edizione si svolgerà dal 3 al 6 ottobre 2024 presso la Fiera di Roma, accogliendo oltre 200.000 visitatori da tutto il mondo. Romics rappresenta un incontro imperdibile per appassionati di tutte le età, unendo creatività, cultura e intrattenimento in un evento spettacolare. L’FH55 Grand Hotel Palatino, situato a due passi dal Colosseo, è la scelta ideale per chi desidera immergersi completamente nell’atmosfera di Romics 2024, senza rinunciare alla comodità di esplorare le meraviglie di Roma. Con camere eleganti di recente ristrutturate affacciate sul Quirinale e Suite con balcone privato, l’hotel offre il perfetto mix tra comfort moderno e storia antica.

Questa edizione sarà caratterizzata da un programma ancora più ricco e coinvolgente, con nuovi ospiti internazionali e anteprime esclusive. Tra le novità, l’introduzione di nuovi padiglioni dedicati all’e-sport con tornei e aree interattive per gli appassionati di giochi competitivi e al cinema d’animazione, con proiezioni speciali e masterclass che esploreranno i dietro le quinte delle più grandi produzioni. Inoltre, torna il celebre Pala Movie, che presenterà i successi cinematografici e seriali ispirati ai fumetti e ai romanzi, offrendo panel e incontri con produttori e registi di fama mondiale.

Romics è molto più di un semplice evento; è una vera celebrazione della cultura pop internazionale. Quest’anno sarà una full immersion di quattro giorni tra giochi, cinema e animazione, e ospiterà oltre 500 stand dedicati ai fumetti, all’artigianato artistico e al merchandising. Romics si conferma così come una vetrina unica per artisti indipendenti e creativi emergenti. I partecipanti potranno inoltre godere di workshop interattivi, sessioni di autografi con gli autori più acclamati e concorsi come il prestigioso Romics Kids & Junior, dedicato ai più piccoli con attività ludiche ed educative. Non mancherà il tanto atteso World Cosplay Summit, una gara cosplay internazionale che raccoglie i migliori talenti del mondo, pronta a stupire il pubblico con performance spettacolari.

L’edizione 2024 presenterà mostre uniche come quella dedicata all’artista Simone Bianchi, celebre per i suoi lavori su supereroi Marvel e DC, tra cui Batman, Conan e Star Wars. Inoltre, ci sarà una sezione speciale per festeggiare l’85º anniversario di Batman (Nerdgames).

L’FH55 Grand Hotel Palatino, situato nel cuore di Roma e a due passi dalla metropolitana, è la scelta perfetta per chi desidera partecipare al Romics. L’hotel offre comfort, eleganza e una posizione strategica per raggiungere facilmente la Fiera di Roma. Le sue camere moderne e raffinate con vista sul Quirinale e il Vittoriano e la ristorazione di alta qualità lo rendono la scelta ideale per un soggiorno all’insegna del relax dopo le intense giornate di festival.

Sia per gli appassionati di lunga data che per i curiosi in cerca di un’esperienza unica, Romics 2024 sarà il centro della creatività pop e del divertimento internazionale in un evento che, anno dopo anno, continua a sorprendere e ispirare generazioni di fan.