Iovane vince anche al Premio Vitruvio Le Muse di Lecce

Dopo il Premio Castrovillari, anche la giuria del Premio Vitruvio Le Muse premia lo scrittore lametino Antonello Iovane. Sabato 21 settembre, infatti, la sala conferenze del Rettorato dell’Università del Salento si è gremita di gente per la cerimonia finale del concorso letterario giunto alla sua XIX edizione. Tra i vari poeti e autori provenienti da ogni parte d’Italia, anche per l’appunto lo scrittore lametino Antonello Iovane, a cui va il “Riconoscimento di Merito” per “Aspettando lei”, il suo secondo romanzo.

“Sono contento che la storia raccontata nel libro continui a emozionare le giurie di diversi concorsi letterari. Questo grazie anche alla mia editor Marcella Garau, con cui condivido il premio”. È il commento di Iovane ai margini della premiazione, subito dopo aver ringraziato la giuria presieduta dal professore universitario Ennio De Bellis. “Volevo dedicare il premio ai miei fratelli. Insieme, infatti, abbiam passato momenti difficili”. La recente perdita di entrambi i genitori ha segnato la famiglia dello scrittore.

Le avventure di Leonardo Manfredi, dunque, proseguono a entusiasmare i lettori e anche i giurati dei concorsi in una sorta di tour letterario d’Italia.