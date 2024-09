NOTTI SOTTO LE STELLE: GLAMPING DI LUSSO PER LA GIORNATA MONDIALE DEI SOGNI

Un’esperienza unica tra natura e lusso sotto il cielo stellato della Toscana

Dormire sotto un cielo stellato, avvolti dalla bellezza della natura, è un’esperienza che trasforma i sogni in realtà. In occasione della Giornata Mondiale dei Sogni, celebrata il 25 settembre, il Relais Antico Podere San Francesco offre la possibilità di vivere un’esperienza unica e immersiva nell’esclusiva Bubble Suite, una bolla trasparente immersa nel verde della Costa degli Etruschi, dove il comfort incontra il fascino del cielo notturno.

Fondata nel 2012 dall’educatrice americana Ozioma Egwuonwu, la Giornata Mondiale dei Sogni è un evento globale che ispira le persone a non rinunciare ai propri sogni, incoraggiandole a trasformare le aspirazioni in realtà. Viene celebrata con eventi e iniziative in più di 30 paesi nel mondo, coinvolgendo scuole, aziende, organizzazioni e individui. I sogni non sono solo aspirazioni, ma svolgono un ruolo chiave nel benessere psicologico. Studi dimostrano che coltivare i propri sogni aiuta a ridurre lo stress, migliorare l’autostima e favorire una maggiore resilienza emotiva. In linea con questo spirito, il Relais Antico Podere San Francesco offre una destinazione perfetta per chi cerca ispirazione e desidera riconnettersi con la natura in modo sostenibile e innovativo.

Situata nel cuore della Toscana, a pochi passi dal mare, la Bubble Suite rappresenta la nuova frontiera del glamping di lusso. Una struttura dal design trasparente che permette di ammirare il cielo stellato comodamente sdraiati nel proprio letto, offrendo un rifugio unico per coppie in cerca di romanticismo e relax. Con pareti trasparenti che richiamano l’idea di una sfera di cristallo, questa suite è dotata di tutti i comfort moderni: aria condizionata, riscaldamento e una vasca idromassaggio privata, perfetta per rilassarsi in qualsiasi momento della giornata.

Alloggiare nella Bubble Suite significa vivere un sogno ad occhi aperti, abbracciati dalla natura incontaminata, tra ulivi, vigneti e alberi da frutto. Dormire sotto un cielo stellato è un’esperienza che affascina l’uomo fin dai tempi antichi, e oggi, grazie alla Bubble Suite, è possibile vivere momenti magici che riconnettono con la bellezza e il mistero della natura.

La Bubble Suite non è solo un’esperienza da sogno, ma rappresenta anche un impegno concreto per un turismo sostenibile. Il relais si distingue per la sua attenzione all’ambiente, proponendo un’ospitalità che integra lusso e rispetto per la natura. Dormire sotto le stelle diventa così un’esperienza “selvaggia ma raffinata“, un’immersione totale nella natura senza rinunciare alle comodità di una camera d’hotel di alta categoria.

Il relais offre molto più della Bubble Suite: situato su tre ettari di campagna toscana, l’Antico Podere San Francesco dispone di appartamenti e camere pensati per soddisfare ogni esigenza. Ogni alloggio è arredato in stile moderno, pur mantenendo il fascino tipico della tradizione toscana. A completare l’offerta, una piscina riscaldata a 28° e l’Honesty Bar

Per chi desidera celebrare la Giornata Mondiale dei Sogni in modo speciale, il relais offre un’occasione davvero unica per vivere i propri sogni in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana.