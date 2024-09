Nadia D’Aguanno lancia il primo singolo “Febe (Dialogo con l’Anima)”

Un viaggio interiore in una canzone dai contorni esistenziali, metafisici e simbolici

Febe (Dialogo con l’Anima) è il nuovo singolo della cantautrice Nadia D’Aguanno, un brano, prodotto da Davide Gobello, testimonianza dell’evoluzione culturale, umana ed artistica che ha interessato l’Artista in questi anni. Febe è un personaggio della mitologia greca, figlia di Urano e Gea. Alla Febe dalla corona d’oro, si attribuisce la fondazione dell’oracolo di Delfi.

L’idea che ha portato alla scrittura di questo brano -spiega l’artista- risiede proprio nel carattere profetico della dea, affinché potesse essere rivelatrice dell’essenza che abita la mia Anima. Inizia così un suggestivo viaggio interiore scaturito da una semplicissima domanda dai contorni esistenziali. Il viaggio del “chi sono?” assume nel brano i tratti di un vagabondaggio onirico che non trova nel testo un punto di arrivo. Questo perché la nostra limitatezza di esseri umani è in contrasto con l’assoluta conoscenza della nostra interiorità e tante vie che percorrono il nostro Io, in questa vita resteranno a noi sconosciute. Il nome di Febe è legato a significati di lucentezza e purezza e allo stesso modo, non solo la mia Anima vive ma, nella stessa lucentezza ritrovo scritta l’essenza del suo cuore. Una canzone dai contorni non solo esistenziali ma anche metafisici e simbolici che, nella sua globalità si iscrive in un più vasto mondo surrealista. Difatti, a svolgere un ruolo di primo piano nel testo, sono le numerose immagini che richiamano la richiesta di rivelazione come accade nella piuma chiamata a dipingere sulla tela bianca. A fare da protagonista nel ritornello è invece l’invocazione alla dea della Bellezza, ancora personificazione dell’incanto armonico in cui l’Anima di ognuno di noi dovrebbe risiedere. In definitiva, la canzone è un dialogo tra l’autrice e la propria Anima, che in una ricerca reciproca cercano di dar forma alla incorporea realtà profonda del proprio Io.

Biografia

Nadia D’Aguanno nasce a Cassino (Fr) il 19 novembre 2000, frequenta la facoltà di Lingue e Letterature moderne per i servizi interculturali, la mediazione linguistica e la cooperazione internazionale. Affascinata fin da piccola dal mondo musicale e teatrale, negli anni frequenta corsi e masterclass di canto, tecnica vocale, interpretazione vocale, scenica e attoriale, corsi di recitazione, musica e pianoforte. In qualità di musical performer prende parte a vari musical andati in scena all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia tra cui Hairspray: il peso del successo, Peter Pan, Grease e altri. Dall’esigenza di esprimere il proprio mondo interiore è condotta a scrivere e comporre le sue prime canzoni e così all’età di diciassette anni dà alla luce il suo primo singolo dal titolo Dio è nessuno, pubblicato nel 2019 come premio del concorso canoro Festival Voci D’oro in cui risulta vincitrice assoluta del festival e del primo premio come categoria interpreti. Il testo della canzone sarà successivamente inserito all’interno dell’antologia CET scuola autori di Mogol 2019, la cui prefazione è curata dallo stesso Mogol. Supera le audizioni per accedere alla finale del Festival di Castrocaro 2020, partecipando così alla trasmissione condotta da Stefano de Martino e andata in onda su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 19 novembre 2020 vede la pubblicazione del secondo singolo della cantautrice dal titolo Volare Via. Il 25 ottobre 2022 Nadia si laurea con lode in Lingue e Letterature moderne presentando una tesi sul cantautore Stromae e sulle manipolazioni musicali e linguistiche che vivono nelle opere dello stesso. La cantautrice è ora pronta a tornare sulle scene con un nuovo singolo dal titolo Febe, brano testimonianza dell’evoluzione culturale, umana ed artistica che ha interessato l’Artista in questi anni.

https://www.youtube.com/@nadiadaguanno3961