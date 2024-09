Machu Picchu, bus turistico cade giù per 15 metri: ecco chi sono i 13 italiani feriti

Nel video condiviso sui social si vede come come l’autobus sia uscito fuori strada finendo su un terrapieno

ROMA – Grave incidente in Perù. Trentadue turisti, tra cui 13 italiani, sono rimasti gravemente feriti quando l’autobus su cui viaggiavano si è schiantato mentre scendeva dall’antica cittadella Inca di Machu Picchu. Il mezzo è precipitato dalla strada di montagna a zigzag che collega il sito storico con la città turistica di Aguas Calientes, cadendo per circa 15 metri. L’autista avrebbe perso il controllo del mezzo. Tutti i feriti, alcuni anche con fratture multiple, sono stati trasportati nel vicino ospedale di Cuzco. Sono in corso le indagini della polizia.

La Farnesina si è subito attivata per fornire massima assistenza consolare ai connazionali coinvolti nell’incidente del un bus turistico nei pressi di Machu Picchu e il ministro Antonio Tajani è stato informato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano online Cusco Post ecco chi sono i 13 italiani feriti nell’incidente.

Gabriella Castorforini (frattura del perone) Sara Bovi (frattura di tibia e perone) Giorgio Quagliori (altre lesioni) Angelo Florile (altre lesioni) Stefano Gentile (in prognosi riservata) Rossella Musci (in prognosi riservata) Elizabetta Panzeri (in prognosi riservata) Matteo Vigano (in prognosi riservata) Fabio Ficci (in prognosi riservata) Luciana Bofanda (in prognosi riservata) Dario Florio (in prognosi riservata) Paolo Daledo (in prognosi riservata) Greta Raimondi (in prognosi riservata)

IL VIDEO DEL BUS SCHIANTATO

In un video condiviso sui social si vede come come l’autobus sia uscito fuori strada finendo su un terrapieno.