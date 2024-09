PERCHE’SI PARLA TANTO DI GISELLA, DELLA MADONNA DI TREVIGNANO ROMANO, E TANTO POCO DEGLI ALTRI 200 VEGGENTI ITALIANI?

CHI LA SOSTITUIRA’ VERRA’ DA ROMA ….

Gisella ha scelto il palcoscenico di Trevignano Romano, vicinissimo a Roma che sfiora i 5 milioni di abitanti. Questi potenziali curiosi fanno gola a tutti i giornalisti, basta parlare di ricerche socioculturali, di essere aperti, neutrali!

Ad esempio il 23 giugno su Zona bianca, c’era anche Salvatore Valenti, detto veggente di San Michele Arcangelo, che ha sicuramente molto meno devoti della Madonna, la quale, essendo citata nel Corano, attira persino i due milioni di musulmani italiani. E’ anche detto veggente di Petralia o di Palermo, che però ha circa 700 mila abitanti, ma sempre pochi per attirare giornali e TV!

Zona bianca è forte a Milano e dintorni, 3 milioni di abitanti, e cerca gli spettatori di Roma per aumentare i suoi 600 mila spettatori sempre tentati dallo zapping.

A nessuno interessa Gisella, ma a tutti interessa il numero di spettatori, l’audience, più è alta, più attira la pubblicità pagante, e permette a giornali e TV di guadagnare. Questo è il motivo principale per cui si parla tanto di Gisella e così raramente degli altri 200 veggenti, recentemente contati da David Murgia. Un altro motivo è che nessuno di questi è riconosciuto, quindi parlandone si attira la curiosità di tanti non credenti. Non è un problema religioso, ma di marketing televisivo, di soldi.

A nessuno interessa se tra le mille lacrimazioni fasulle, c’è ne è una VERA! O se tra i mille imbroglioni, che David Murgia chiama cialtroni, c’è qualcuno che VEDE davvero, ma preferisce non apparire, né conosce il marketing bene quanto Gisella, ex dirigente d’azienda. Ma molto presto Gisella passerà di moda, stancherà tutti, e allora chi la sostituirà? Il personaggio che avrà più seguito, che alzerà gli indici di ascolto, probabilmente verrà da Roma o da Napoli, che coi dintorni arriva a 3 milioni di abitanti