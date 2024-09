Glovo consegna ora a Roma le eccellenze dello Chef stellato Niko Romito

Le stelle eccellenti dello Chef Niko Romito brillano ora a Roma anche alla piattaforma Glovo

Roma accoglie una novità nel panorama del food delivery grazie all’accordo tra Glovo e “Bar e Cucina – Spazio Niko Romito” in Piazza Giuseppe Verdi 9E. Il rinomato locale, guidato dallo chef Niko Romito, noto per il suo stile che unisce tradizione e innovazione, entra nella piattaforma di consegne a domicilio più popolare d’Italia. Questo accordo segna un importante traguardo per Glovo, che si propone di avvicinare l’alta cucina al grande pubblico, offrendo l’opportunità di gustare comodamente da casa i piatti firmati da uno dei protagonisti della gastronomia contemporanea. Tra le proposte più attese, spicca la famosa “Bomba”, disponibile in versione dolce e salata, insieme a una varietà di piatti come il pollo fritto, preparati con l’attenzione al dettaglio e l’eleganza che caratterizzano lo stile di Romito. “Collaborare con Niko Romito ci permette di elevare l’esperienza del food delivery, portando l’arte culinaria direttamente nelle case dei nostri utenti – afferma Rafael Narvaez, Direttore Commerciale di Glovo Italia – assicurandoci l’opportunità davvero unica per unire comodità e alta cucina, ridefinendo l’idea di consegna a domicilio”. Con questa iniziativa, Glovo dimostra ancora una volta di saper innovare, offrendo non solo velocità e praticità, ma anche la possibilità di vivere un’esperienza culinaria firmata da uno degli chef più rinomati al mondo.