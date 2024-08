Apriranno le scuole materne del paese?

Piglio, Genitori in ansia, e dall’Amministrazione Felli nessuna notizia….

Sta per chiudersi l’estate, una calda estate non solo in termini di temperature, infatti è stato anche il periodo in cui la nuova amministrazione del Sindaco Mario Felli ha mostrato il suo approccio all’attività gestionale della cosa pubblica. Per nulla positivo in considerazione delle tante problematiche, e carenze che sono emerse, in virtù anche delle numerose interrogazione presentate dai due gruppi di minoranza che attendono a breve risposte chiare e dirette, alle quali il Sindaco non può sottrarsi come ha fatto in passato. A meno di un mese apriranno le scuole, inizierà il nuovo anno scolastico, chiaramente la scuola “O.Bottini”, è ancora un cantiere aperto i lavori iniziati lo scorso 28 giugno 2021 e che dovevano concludersi lo scorso 22 novembre 2022, sono ancora in corso e si spera per il prossimo anno 2025 di vederli conclusi. Ad oggi però c’è un altro problema che sta appassionando i genitori dei bambini più piccoli ossia: “apriranno le due scuole materne comunali?” Infatti sembra che mentre per la scuola materna di Via Piagge i lavori non sono ancora conclusi, per l’altra in Via Romagnano devono iniziare a breve. L’incertezza non avendo alcuna comunicazione a riguardo, ha portato alcune mamme a contattare la segreteria scolastica, anche questa nel dubbio ha comunicato che probabilmente nel caso non si aprano, si considerano altri siti alternativi, come gli spazi del Convento di san Lorenzo o di altri paesi limitrofi, appartenenti sempre all’Istituto Comprensivo di Piglio, in questo caso Serrone. “Speriamo che ciò non accada e che siano solo chiacchiere –commentano alcuni genitori- perché dopo tanti proclami fatti dal Sindaco in campagna elettorale annunciando un cambiamento radicale nell’amministrazione del paese, sarebbe uno scandalo. I lavori della scuola materna di via Piagge dovevano già essere conclusi, e pronta per l’inizio delle attività didattiche per settembre, e invece ancora nulla. Un’Amministrazione attenta, avrebbe vigilato affinchè la ditta concludesse i lavori a tempo stabilito e invece come al solito totale menefreghismo e poi gli eventuali locali del Convento di San Lorenzo sono idonei??? e nel caso dell’asilo di Serrone, non ci sarebbe un sovrannumero eccessivo di bambini??!!” “Ci aspettiamo che il Sindaco Felli, o l’Assessore all’Istruzione Pubblica Lucia Ceccaroni diano delle risposte -commenta il consigliere di minoranza Cristian Scarfagna- forniscano informazioni, magari smentendo i fatti, perchè i genitori non possono aspettare, devono sapere dove portare i loro figli, devono poter organizzare la giornata, e poi semplicemente perchè sono cittadini di questo Comune ed hanno il diritto di sapere. In campagna elettorale il Sindaco Felli ha riconosciuto in quest’ultimi anni l’incapacità di comunicare con il cittadino, dimostri ora di aver imparato la lezione, dia informazioni”. Una delle tante caratteristiche, che l’amministrazione Felli ha evidenziato in passato, è stata la disorganizzazione, non saper anticipare i tempi e gli esempi sono tanti come la Polizia Locale che in 6 anni con il pensionamento si è ridotta da 8 unità a solo 2 senza riuscire a rimpiazzare gli agenti; il cimitero ogni volta terminano i loculi e per mesi si è costretti a parcheggiare le salme in loculi privati pregando i proprietari di prestarli, come sta accadendo da maggio scorso, perché non sono ancora iniziati i lavori per realizzare una nuova batteria di loculi. E questa volta , si spera di no, toccherà alle scuole materne comunali: se questo è il cambiamento tanto decantato, allora si annuncia un autunno dalle temperature molto elevate….