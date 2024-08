Un centro in aiuto alla crescita dei più piccoli

Ceprano, Un team altamente professionale per affrontare i temi della Riabilitazione, Psicoterapia, Tutoraggio DSA

Sabato prossimo a Ceprano in Via Aldo Moro,42 ci sarà l’inaugurazione del Centro BUG –Riabilitazione, Psicoterapia, Tutoraggio DSA, si tratta di un’importante realtà di riferimento per i ragazzi coinvolti da queste situazioni. Centro specializzato è composto da un team di professionisti, molto attenti alle esigenze, di bambini o adolescenti a loro affidati per tutto ciò che riguarda la loro crescita e nel particolare i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) che includono dislessia (disturbo della lettura), disortografia (disturbo della scrittura nella componente ortografica), disgrafia (disturbo della scrittura nella componente motoria ed esecutiva) e discalculia (disturbo inerente l’area del numero e del calcolo). C’è anche il caso in cui un bambino o ragazzo, pur non avendo diagnosi di DSA, può comunque incontrare difficoltà nel percorso scolastico legate a diversi fattori: pregressi disturbi del linguaggio, difficoltà nella comprensione del testo, fatica nel trovare un metodo di studio efficace, difficoltà nell’organizzazione del lavoro scolastico, difficoltà logiche nella soluzione di problemi matematici, ed anche in questi casi il supporto dei professionisti del Centro BUG, è di grande importanza. Generalmente i genitori contattano un terapeuta quando la situazione è ormai difficile, determinata da un evento straordinario (morte o malattia di una persona amata, maltrattamenti, abusi sessuali). Nel processo terapeutico è necessario aiutare il bambino o l’adolescente ad aprirsi all’autoconsapevolezza e alla padronanza di sé, nel centro BUG di Ceprano, l’attenzione e la professionalità rivolta alla delicatezza della problematica riesce a dare ottimi risultati. Grande attenzione all’accoglienza, la cura e l’assistenza ai bambini più fragili, la riabilitazione nella disabilità grave, in particolare nell’età evolutiva, è fondamentale nel centro BUG di Ceprano, includendo una serie di interventi trasversali riguardanti vari ambiti quali l’aspetto clinico-riabilitativo, psico-pedagogico, sociale, assistenziale, nell’ottica di garantire un progetto globale rivolto alle fasce più deboli. Alle ore 18:00 ci sarà l’inaugurazione di questo centro di alto livello, che si prospetta già essere un punto di riferimento per le problematiche indicati per tutta la Provincia di Frosinone.