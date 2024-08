Vacanza all’insegna dell’avventura nella Valle del fiume Lima

Canyoning, rafting, SUP, zip-line e yoga nella natura incontaminata del CanyonPark Bagni di Lucca a pochi chilometri da Firenze

Il CanyonPark Bagni di Lucca offre un’estate all’insegna dello sport e della natura. Il parco avventura immerso nella valle del fiume Lima propone diverse attività come canyoning, rafting e zip-line per trovare ristoro dal caldo torrido, divertendosi in compagnia. Esplorare le gole e le cascate spettacolari, oltre a percorsi su SUP e trekking, permette di vivere emozioni adrenaliniche, ma anche momenti di relax. Tutto questo a pochissima distanza da Firenze e dalle sue strutture alberghiere più esclusive: l’ FH55 Grand Hotel Mediterraneo e l’FH55 Hotel Calzaiuoli.

In Toscana la parola “natura” fa spesso rima con “avventura”, specialmente d’estate quando il caldo diventa insopportabile e il desiderio di cercare riparo nei boschi, lungo i fiumi e nelle gole profonde diventa irrefrenabile. La ricerca di un pò di fresco può trasformarsi in un’esperienza adrenalinica, ma anche in un momento di divertimento con gli amici e la famiglia, senza rinunciare ad un pò di relax e alla tranquillità. Tutto questo è possibile: situato nel cuore della Toscana, il CanyonPark Bagni di Lucca è un tesoro nascosto che offre attività uniche nella natura incontaminata. Si tratta di un parco avventura, perfetto per sfuggire al caldo estivo, immerso nella pittoresca valle del fiume Lima: qui è possibile dedicarsi al canyoning e al rafting, ma anche a piccole escursioni tra le gole naturali e le cascate spettacolari. Famoso per la zip-line che attraversa il canyon, il parco offre ai visitatori un percorso aereo tra le gole: un intreccio di teleferiche che superano i 100 metri sopra le rapide consentono di restare sospesi sopra al fiume color smeraldo, passando anche attraverso ponti tibetani, slacklines e passaggi su roccia che attraversano un tratto mozzafiato del torrente. Adrenalina quindi, ma anche divertimento e in alcuni casi una piccola sfida con sé stessi per trovare il coraggio di lasciarsi andare e sorvolare un paesaggio paradisiaco.

Guide e istruttori esperti guidano le persone alla scoperta di un luogo autentico, caratterizzato da boschi selvaggi, colori e profumi che ospitano specie animali e vegetali variegate. Massima libertà di movimento quindi, nel rispetto dei propri tempi e della natura circostante con la possibilità di scegliere l’attività che più piace. Il parco, infatti, non esaurisce la propria offerta con l’avventura su zip-line, ma offre molto altro: è possibile esplorare il Canyon su una SUP (Stand Up Paddle Board), avventurandosi in un ambiente spettacolare con sorgenti che sgorgano dalla roccia. Anche questa attività, seguita da personale esperto e preparato, regala momenti indimenticabili nell’ acqua cristallina, circondati da pareti verdeggianti delle bellissime Strette di Cocciglia.

Per chi non è a suo agio con acqua e aria, ci sono le esperienze nel verde, a terra, con escursioni e trekking avventurosi, accompagnati dalle guide ambientali, ma anche momenti di puro relax nell’area ristoro dove sono presenti tavoli attrezzati per pranzi al sacco in compagnia, zone per il pic-nic, amache per rilassarsi nel verde e una piccola spiaggia nella laguna verde smeraldo dove rinfrescarsi. Non mancano poi attività di Yoga nel silenzio del bosco circostante o sull’acqua, così come zone relax dove è possibile usufruire di massaggi rilassanti. A rendere poi ancora più coinvolgenti e interessanti le attività c’è il programma ECOlab: un’esperienza multisensoriale per conoscere l’ambiente, combinando un percorso informativo nel parco con approfondimenti online su tematiche locali. Le attività all’aperto utilizzano mappe e contenuti multimediali per rendere l’esperienza più emozionante.

Grand Hotel Mediterraneo

È un hotel 4* in stile contemporaneo sul Lungarno in una posizione strategica per esplorare la città e le principali attrazioni, come Piazzale Michelangelo, Piazza Santa Croce, Ponte Vecchio, Galleria degli Uffizi. Offre spazi ampi e accoglienti caratterizzati da comfort e funzionalità che si prestano perfettamente ad un soggiorno sia di piacere che di lavoro. Ricca è anche l’offerta gastronomica grazie al ristorante dell’hotel Arno, che propone una cucina di tradizione toscana con un’offerta di piatti del giorno e l’American Bar “Lounge Bar” che propone piatti della cucina internazionale abbinabili ai classici cocktails. Durante il periodo estivo è possibile anche rilassarsi presso la deliziosa Terrazza Bar attigua al Lounge Bar.

Particolarmente sensibile alle tematiche legate all’ambiente, l’hotel è dotato di impianti efficienti e di tecnologie all’avanguardia per ridurre l’impatto ambientale, si impegna a razionalizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e ad ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica oltre a seguire le pratiche di riciclo dei rifiuti. Adotta inoltre una filosofia eco-friendly offrendo servizi “Green”, come le biciclette elettriche a disposizione degli ospiti, e si impegna alla riduzione degli sprechi.

L’hotel è anche sensibile al tema del turismo accessibile offrendo camere e spazi pubblici accessibili alle persone con disabilità, tra cui rampe di accesso, ascensori con spazio per sedie a rotelle e bagni appositamente attrezzati. In aggiunta l’hotel offre servizi di assistenza personalizzata per garantire il massimo comfort e la massima sicurezza per i viaggiatori con esigenze specifiche. La cucina del Grand Hotel Mediterraneo inoltre fa parte del circuito dell’Associazione Italiana Celiachia e propone un’ampia scelta di alimenti gluten free a colazione, pranzo e cena.

La struttura dispone del più grande centro congressi alberghiero di Firenze, il Globo, con 15 sale riunioni, perfetto per organizzare piccoli e grandi eventi corporate, congressi e convegni. Offre inoltre un ampio garage. È pet friendly, ha specifiche politiche e servizi che permettono agli animali domestici di soggiornare e di essere accolti nel modo migliore. Un piccolo parco separa l’entrata dell’hotel dal lungofiume, e un’area pubblica riservata agli animali si trova a pochi passi, ottime occasioni per fare una passeggiata rilassante insieme al proprio amico a quattro zampe.

Hotel Calzaiuoli

È un boutique hotel 4 stelle ubicato nel cuore di Firenze, tra il Duomo e Ponte Vecchio. Racchiude in sé un mix tra stile, posizione ottimale e comfort, per assaporare la vivacità della città contemporanea tra le più grandi opere d’arte del Rinascimento e il centro dello shopping d’alta moda. Le 54 camere, distribuite su 4 piani di un prestigioso palazzo storico fiorentino, sono caratterizzate da stile elegante e servizi di alto profilo, e si adattano perfettamente ad ogni tipo di esigenza e di soggiorno. Sono di quattro tipologie, diverse in stile e cromatismi, ma tutte ugualmente confortevoli ed accoglienti, pavimentate in parquet. L’ottima colazione a buffet, con prodotti dolci e salati, viene preparata nell’accogliente sala con ampie finestre e vista sulla strada fiorentina. La struttura è inoltre pet friendly, accoglie animali domestici di piccola e media taglia senza alcun costo aggiuntivo.