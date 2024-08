Fascino medievale: il Capodanno Bizantino rivive in Costiera Amalfitana

Il 31 agosto e il 1° settembre, Amalfi e Atrani si immergono nelle atmosfere medievali, celebrando le tradizioni con una festa grandiosa

Il 31 agosto e il 1° settembre, Amalfi e Atrani trasporteranno i visitatori indietro nel tempo, facendogli rivivere le suggestive atmosfere medievali di uno degli eventi più significativi della Costiera Amalfitana: il Capodanno Bizantino. Questa storica celebrazione si svolge nel cuore di Amalfi, uno dei borghi più iconici della costa, offrendo uno scorcio sulla grandezza del passato tra cavalieri, dame e rievocazioni storiche.

Il Capodanno Bizantino, celebrato dal 1999, rievoca lo splendore dell’antico borgo costiero nel suo periodo di massimo fulgore, quando la millenaria tradizione bizantina fissava l’inizio del nuovo anno al 1° settembre. Questa manifestazione è diventato l’evento turistico-culturale di punta in Campania rievocando un’epoca in cui la Repubblica di Amalfi dominava il Mediterraneo, intrecciando rotte che collegavano i porti di tre continenti, diffondendo conoscenze e ricchezze che continuano a testimoniare la sua grandezza.

Amalfi, insieme alla vicina Atrani, sarà quindi anche quest’anno il palcoscenico di questo straordinario evento storico. Ispirandosi alla grandezza politica delle antiche “civitates“, il Capodanno Bizantino propone una serie di appuntamenti culturali e spettacolari di alto profilo. Questa celebrazione segna l’inizio dell’anno fiscale e giuridico durante l’epoca dell’Impero d’Oriente, del quale Amalfi era autonomia periferica. Il 31 agosto e il 1° settembre, tutta la comunità, insieme ai numerosi visitatori, festeggerà questo evento ricco di iniziative e attrazioni.

Il Capodanno Bizantino è una tradizione profondamente radicata che onora il patrimonio storico e culturale della Costiera Amalfitana. La manifestazione segue un cerimoniale consolidato, con una successione di appuntamenti culturali e spettacolari di alto livello, che offrono un affascinante e coinvolgente viaggio nelle usanze e tradizioni del passato.

Le celebrazioni inizieranno sabato 31 agosto alle 17:30 presso Largo Duca Piccolomini ad Amalfi con una tavola rotonda tematica a cura del Centro di Storia e Cultura Amalfitana. A seguire, intorno alle 20:00, si terrà l’intervista esclusiva al nuovo “Magister“. Il cuore dell’evento sarà domenica 1° settembre, a partire dalle 18:30, con la grandiosa sfilata di oltre 100 figuranti in costumi d’epoca. Il corteo partirà da Amalfi e raggiungerà l’atrio della Cappella di San Salvatore de’ Birecto ad Atrani, dove alle 19:30 circa avrà luogo la Cerimonia di Investitura del nuovo “Magister di Civiltà Amalfitana”. Questo rito medievale, ispirato all’incoronazione dei Duchi di Amalfi, è uno dei momenti più affascinanti e suggestivi della manifestazione.

Dopo l’investitura, il Magister, accompagnato dal corteo, si recherà in Piazza Duomo ad Amalfi per la presentazione ufficiale alla cittadinanza. L’epilogo delle celebrazioni si terrà intorno alle 21:30 sempre in Piazza Duomo con una spettacolare esibizione degli sbandieratori della Città Regia. Il corteo, l’investitura e gli sbandieratori sono i momenti solenni del Capodanno Bizantino, che ogni anno uniscono in un perfetto connubio storia, cultura e tradizione.

Amalfi, con la sua atmosfera medievale, i costumi d'epoca e le cerimonie solenni, offre un meraviglioso viaggio nel passato, permettendo ai visitatori di assaporare un pezzo di storia che appartiene a tutti noi.