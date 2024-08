Tutto pronto per la XIIIa edizione della Saltaranta

Acuto, Dall’Amministrazione Agostini grande soddisfazione per l’organizzazione della notte bianca

“L’Estate Acutina -si legge nella nota del Comune- vede anche quest’anno la riproposizione, martedì 13 agosto, di un Evento ormai tradizionale e di grande successo, la notte bianca SALTARANTA, giunta alla sua tredicesima edizione. L’evento avrà inizio alle 21.30 e durerà fino a notte inoltrata con la esibizione come da tradizione di tre gruppi di musica popolare. SalTaranta nasce nel 2010, con l’ambizione di far incontrare culture musicali di regioni diverse (Lazio, Puglia, Calabria) ma con radici storiche e sociali molto simili, è diventata fin da subito l’evento principale dell’Estate Acutina oltre ad essere un appuntamento musicale di riferimento nel panorama della musica popolare fra i più seguiti dell’intero Territorio del Nord Ciociaria. Quest’anno si susseguiranno sul palco tre gruppi di successo nel panorama della musica popolare Ciociara, Salentina e Calabrese, i “Trillanti”, i “TarantArneo” e i “Castrum”. I Trillanti nascono nel 2013 come gruppo ciociaro che trova forza generatrice nella musica tradizionale e nelle ricerche effettuate in tutto il territorio frusinate sul saltarello, sui racconti e sulle musicalità tramandate oralmente da pastori e contadini. I TarantArneo sono uno dei gruppi più noti della musica popolare salentina. Ogni esibizione del gruppo è un viaggio nella musica e nella cultura salentina in un progetto musicale che sa unire tradizione e innovazione. I Castrum Sound nascono dal gruppo folcloristico del loro paese d’origine, Castrovillari, un paese ricco di tradizioni e canti d’origine popolare, formando un gruppo di musica etno-popolare che si ispira alla tarantella calabrese, alla pizzica e alla tammurriata, con strumenti popolari ritmici e melodici della propria terra, come il tamburello, la cassa, la batteria e il pianoforte. Durante tutto l’evento saranno garantiti i servizi essenziali e la ristorazione attraverso la presenza di Stands gastronomici e non e l’apertura degli esercizi commerciali locali. Sarà inoltre garantito un servizio navetta fra il campo di calcio in località Colleborano (fra Acuto e Fiuggi) e il centro di Acuto dove si svolge l’Evento. Come amministrazione -conclude la nota- non possiamo che esprimere grande soddisfazione per essere riusciti anche quest’anno a programmare “Saltaranta” e ad altri eventi musicali di grande livello che garantiranno una importante visibilità e promozione del Paese”.