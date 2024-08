Due giorni dedicati al divertimento ed alla salute

Piglio, Spettacolo, natura e prevenzione, eventi curati dal comitato locale della CRI

Due appuntamenti interessanti a cura del Comitato locale della Cri, richiamano l’attenzione per passare momenti piacevoli ed interessanti dell’estate. Uno è per domani 12 agosto in piazza Roma nel centro storico di Piglio, con il musical “ Forza Venite Gente” con la compagnia teatrale “Tra Sogno e Realtà” di Torre Cajetani. “Uno spettacolo per tutta la famiglia –sottolinea il coordinatore della CRI Paolo Ambrosetti- che racconta la vita di San Francesco d’Assisi e sono certo che riuscirà a far emozionare tutti i presenti”. Infatti lo spettacolo emana uno spirito coinvolgente sin dal suo esordio nell’ottobre del 1981e continua ad ottenere un grande successo in tanti teatri e piazze di tutto il mondo. L’altro evento è previsto per il 13 ed il 19 agosto organizzato in sinergia con i carabinieri forestali del centro di biodiversità degli Altipiani nel territorio di Arcinazzo Romano, denominato “Visite guidate e pillole di primo soccorso”, nelle due giornate si svolgeranno delle visite guidate all’interno dell’area di biodiversità , dove ha sede la Fondazione Becker , che ha come finalità principale la promozione della selvicoltura. Un’area di circa 11 ettari nel quale si è creato negli anni un paesaggio molto suggestivo ed un microclima particolare, dove sono presenti percorsi didattici dedicati al bosco, visitabili in questi due giorni. Previa prenotazione si potrà parteciapare allo screening “Aumenta il caldo, cala la pressione”. “Abbiamo dato vita insieme ai Carabinieri Forestale –continua Paolo Ambrosetti- a questi due giorni che coinvolgeranno i presenti nel conoscere questa splendida area immersa nel verde , ed allo stesso tempo i volontari della CRI forniranno nozioni utili ed importanti di primo soccorso, e poi considerando il caldo eccessivo di quest’estate , dove è più facile che si verifichino sbalzi di pressione arteriosa, ci sarà lo screening “Aumenta il caldo, cala la pressione”. Il caldo, infatti, può portare a soffrire di pressione bassa, con sintomi spiacevoli e pericolosi, se ignorati, questo vale soprattutto per i soggetti più a rischio, cioè gli anziani e le persone che soffrono di ipertensione, ed anche in questo caso sarà importante ed utile il controllo e le informazioni che la CRI di Piglio darà ai presenti”. Iniziative belle ed interessanti quelle messe in campo dal Comitato di Piglio della CRI, per questa calda estate.