Tanti gli eventi nella proposta dell’estate filettinese

Filettino, Pomponi: “Gli eventi culturali arricchiscono il programma estivo”

L’estate a Filettino è completa, si è contatto con la natura, tra le montagne, campeggi, escursioni ma è anche la stagione di manifestazioni, eventi e appuntamenti culturali e sensoriali assenti negli altri mesi dell’anno, che possono rendere le vacanze più ricche, rigeneranti e stimolanti. Il programma dell’estate filettinese, iniziato lo scorso 20 Luglio si concluderà il 7 Settembre, è ricco di eventi di ogni genere. Stilato dall’Amministrazione Comunale in sinergia con la Pro-Loco, la Parrocchia ed i vari sodalizi associativi locali, tende a soddisfare l’appetito di residenti e villeggianti. Oggi pomeriggio alle ore 18:00 presso la sala della Cultura alla presenza dell’autore Pierluigi Barbiero verrà presentato il libro “Vita da Bianciardi”, un volume molto interessante, e che sta ottenendo un notevole successo sulla vita dello scrittore Luciano Bianciardi “…..un artista la cui complessità risiede in avvenimenti biografici estremamente duri, e la cui reazione emotiva è sempre stata segnata da una fenomenale empatia sociale e politica. Ecco perché, oggi, Bianciardi torna a essere uno scrittore del tutto comprensibile alle nuove generazioni e i suoi libri tornano a essere necessari come il pane…..”cit. Domenica 11 agosto un interessante performance teatrale sul cambiamento ambientale dal titolo “Riflettere nei Borghi” con Matteo Fratarcangeli, che si svolgerà al Belvedere del Cotardo. Lunedì 12 agosto, all’interno della cornice della Chiesa Parrocchiale di “S.Maria Assunta” si svolgerà un coinvolgente concerto del Duo “Corde InCanto” Silvia Mirarchi (soprano) e Luca Villani (chitarra) che si esibiranno con Chansons medievali, liriche dell’ottocento, canzoni popolari e tanghi argentini”. Tre appuntamenti culturali di grande spessore , che racchiudono l’arte dello scrivere, del recitare e della musica, curati dall’Assessorato alla Cultura guidato dal Vice Sindaco Alessia Pomponi. “Tutti gli eventi curati dal mio assessorato –commenta il Vice Sindaco Alessia Pomponi – seguono lo slogan “Filettino A.R.T.E.”: Ambiente, Ritmo, Tradizione ed Emozione. I vari eventi culturali inseriti nel programma dell’estate filettinese, sono un importante arricchimento all’offerta presentata ai residenti e villeggianti, partecipare ad un evento culturale è come fare un viaggio, che fa immergere i partecipanti in una realtà diversa, che sia la musica, la scrittura, la recitazione e qualunque forma di arte, generando una curiosità culturale sana, voglia di apprendere e conoscere, Filettino poi offre le location giuste per i vari eventi, generando così una sinergia perfetta raggiungendo un buon risultato”.