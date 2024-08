Apertura dei Centri Visita di Filettino e Subiaco

Filettino, Foppoli: “I Centri Visita rappresentano una vetrina sull’area protetta”

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, è costantemente impegnato in un lavoro di promozione e divulgazione sull’area protetta. Al fine d’incrementare quest’attività, fondamentale è l’attività dei Centri Visita dislocati negli 8 Comuni del territorio del Parco. “I Centri Visita –sottolinea il commissario Alberto Foppoli- rappresentano una vetrina sull’area protetta. Ogni struttura è dotata di un punto informazione dove vengono garantite al visitatore le informazioni indispensabili per una corretta fruizione turistica del territorio e contribuiscono a svolgere attività di interpretazione ed educazione ambientale. Presso i Centri Visita del Parco è inoltre possibile reperire il materiale informativo sull’area protetta e acquistare gadget, guide, mappe e le pubblicazioni del Parco dei Monti Simbruini”. Visitando un Centro Visita si percorre un itinerario che consente di apprendere le affascinanti realtà dell’area protetta che custodisce un eccezionale patrimonio collettivo che l’Ente Parco intende valorizzare e tutelare. Ad esempio all’interno del centro visita di Filettino vi è un’interessante mostra permanente, sugli animali che popolano il territorio del Parco (nella foto), il centro visita reterà aperto fino al 25 agosto tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00, stessi orari e giorni di apertura per il centro visita di Monte Livata nel Comune di Subiaco. Per informazioni contattare l’ufficio comunicazione del Parco dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30: 0774/827221 – promozione.sviluppo@simbruini.it

Nel link https://www.parcomontisimbruini.it/centri-visita.php tutte le informazioni utili sui centri visita del Parco.