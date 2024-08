La Lega sempre più  radicata sul territorio

Fiuggi, Silvia Pelliccia ai vertici del direttivo cittadino

L’organizzazione della Lega in Provincia di Frosinone, prosegue a gonfie vele. Un percorso portato avanti con passione, nell’intento di valorizzare il territorio, attraverso una politica radicata, partecipata e vicina ai problemi quotidiani dei cittadini. In linea con questo principio, nei giorni scorsi a Fiuggi è stata nominata quale Responsabile Organizzativo del direttivo cittadino della Lega, Silvia Pelliccia. “La nomina di Silvia Pelliccia quale Responsabile Organizzativo del direttivo cittadino di Fiuggi della Lega –si legge nella nota del partito- conferma la volontà promossa già concretamente in questi mesi da parte del quadro dirigente provinciale del partito di completare la sua strutturazione su tutto il territorio provinciale. Le recenti elezioni europee che hanno visto l’intera direzione provinciale del partito compatta sul supportare la Lega riuscendo a raggiungere una percentuale tra le più alte in Italia dimostra appunto l’importanza e la valenza concreta della strategia di rilancio del partito messa in campo in questi mesi. È stata infatti fin dall’inizio nostra intenzione, in armonia e corrispondenza con la nostra storia politica, dare al nostro partito in Provincia di Frosinone un forte radicamento territoriale, la nomina di Silvia Pelliccia quindi non costituisce un evento isolato, ma si inserisce nell’ambito di un progetto politico che mira a raggiungere ancora altri ambizioni ed importanti risultati per il bene della nostra provincia”.