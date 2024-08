IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA L’EMENDAMENTO DEI CONSIGLIERI SAVO, BERNIE NICOLAI SULL’ISTITUZIONE DELL’ITS TURISMO ACADEMY

SAVO: UN’OCCASIONE PER I GIOVANI DI ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO

CON PROFESSIONALITÀ E COMPETENZE ABILITANTI NEL SETTORE DEL TURISMO,

MEDIAZIONE LINGUISTICA DIGITALE, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

“Sono felice di annunciare che durante l’ultima seduta di Consiglio, nel corso dell’esame della pl 166 sulle variazioni al bilancio della Regione Lazio 2024-2026, sia stata accolta una delle proposte avanzate dal nostro gruppo consiliare, che ho firmato insieme ai colleghi Michele Nicolai ed Eleonora Berni, finalizzata all’istituzione dell’Its Turismo Academy nella Valle di Comino”.

Così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Savo. Che prosegue: “Si tratta di un nuovo percorso didattico che promuove la formazione dei giovani in diversi ambiti: turismo, mediazione linguistica digitale, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde, transizione ecologica e infrastrutture ped la mobilità sostenibile. La dotazione finanziaria è di 200.000 euro e insieme alla provincia di Frosinone ne beneficerà anche quella di Rieti. Un’importante occasione per i nostri ragazzi che potranno essere inseriti in un percorso formativo di eccellenza e ad alta specializzazione tecnologica, per poi essere assorbiti nel mondo del lavoro e rispondere, attraverso competenze specifiche e abilità professionalizzanti, alla vocazione del territorio e ai bisogni delle nostre aziende, con particolare riferimento alla Valle di Comino. Qui turismo, innovazione, transizione ecologica e rilancio del territorio sono proprio le esigenze emerse anche nell’incontro dei giorni scorsi, avuto in Regione, con il presidente Rocca e i sindaci della Valle di Comino.

Ringrazio i colleghi consiglieri e l’aula per aver votato questo importante provvedimento che si inserisce in una progettualità più ampia di rilancio, crescita e sviluppo per il futuro della nostra provincia e per un’area in particolare che necessita di attenzione e promozione, proprio a cominciare dal settore del turismo, dell’innovazione e delle infrastrutture per la mobilità sostenibile”.