Corsa goliardica “A tutta Birra”, dieci giorni al via

Dieci giorni al via della sesta edizione di “A Tutta Birra”, la corsa goliardica ad ostacoli più divertente e pazza dell’estate pontina. Domenica 18 agosto 2024, pronti a mettersi in gioco con rigorosa maschera, per portare a termine un circuito pensato proprio per tutti, adulti, bambini ed amici a quattro zampe. La manifestazione avrà luogo a Borgo Montello presso il campo sportivo Oscar Zonzin, con partenza alle ore 16.

Divertimento e sport che accomunano tutti gli appassionati di birra che saranno appagati dai ristori di sola birra artigianale lungo il percorso. Per i bambini in gara, sono previste bevande analcoliche. Tutti i partecipanti dovranno cimentarsi nella corsa/passeggiata ad ostacoli di circa 7 km, aperta a podisti e famiglie, tra la natura delle campagne pontine. Come da tradizione, l’evento richiede un travestimento od una maschera e le più belle ed originali saranno premiate sia negli adulti che nei bambini.

La macchina organizzativa è lavoro per garantire il massimo spasso e per un ritorno in grande stile dopo cinque anni di assenza. “Ciò che mi fa più piacere – commenta Sergio Zonzinpresidente della Montello Running – è che le famiglie iscritte sono davvero molte, segno di una grande risposta della comunità, oltre che di tutti i podisti che dopo una stagione a ritmi serrati, cercano una gara che offra divertimento e svago. L’entusiasmo per il ritorno dell’evento è tanto ed è quasi tutto pronto grazie al lavoro dello staff della Montello Running che sta perfezionando percorso ed ostacoli per garantire tanto divertimento. Grazie dunque – conclude Zonzin – a tutti coloro che stanno aiutando per la riuscita della gara, vi aspettiamo numerosi”.

L’evento è parte del circuito “In Corsa Libera” di Opes Latina come tappa numero dodici ed è organizzato dalla Montello Running all’interno della 6° Festa della Birra di Borgo Montello (LT) curata dall’Associazione Culturale Conca 1932. Ricordiamo che nell’ultima edizione del 2019 si sono registrati più di 1.200 partecipanti provenienti anche da fuori regione. Un successo collaudato negli anni, tanto atteso da pubblico e dai partecipanti, che ritorna in vita dopo uno stop prolungato.

Le iscrizioni sono aperte su icron.it. Vista la grande richiesta, l’organizzazione ha deciso di mantenere la quota di partecipazione adulto a soli 20 € fino a domenica 11 agosto (dopo passerà a 25€) con incluso nel costo dell’iscrizione: panino o patatine, cocomerata, ristori di birra artigianale lungo il percorso, birra post gara da 300cc., premi e rimborso spese, gadget ricordo, servizio fotografico, servizio sanitario e serata musicale! Iscrizioni a 10€ invece, per i bambini dai 6 ai 13 anni. Sotto i 6 anni partecipazione gratuita.

Sponsor dell’evento, Athletics il Negozio per Correre, Dimensione Sanitaria DS Farma, Birrificio Contadino Ventinovenove. Per maggiori informazioni contattare il 338.8157590