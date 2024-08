Stelle e desideri: Firenze si illumina per la notte di San Lorenzo

4 punti panoramici da cui ammirare le stelle cadenti

La notte del 10 agosto è la sera più attesa e affascinante dell’estate: milioni di persone si ritrovano a scrutare il cielo per assistere allo straordinario fenomeno delle stelle cadenti. Che si sia in coppia, in famiglia o con gli amici, questa serata rappresenta un momento di pura magia ed emozione. Firenze offre diversi luoghi incantevoli da dove è possibile godere di questo spettacolo naturale, per raggiungerli è ideale soggiornare all’FH55 Grand Hotel Mediterraneo, una struttura moderna che oltre ad essere situata in una posizione strategica, garantisce vacanze all’insegna del comfort e del relax.

Tutti la conosciamo, tutti la attendiamo, tutti sogniamo nella notte dei desideri: la Notte di San Lorenzo è la serata più magica di tutta la stagione estiva, è quel momento in cui ci si sdraia con il naso all’insù aspettando che il cielo venga inondato di stelle cadenti. Ogni anno il 10 agosto ci si raduna per guardare insieme il cielo, assistere ad uno spettacolo naturale senza eguali e, perché no, esprimere i desideri. Le Perseidi sono visibili da millenni e questa lunga tradizione ha alimentato una notevole mole di miti e leggende: per i greci si trattava di scintille prodotte dal carro di Fetone, il figlio di Febo che rubò il carro paterno, questo fatto scatenò l’ira di Zeus che si vide costretto a fulminarlo; gli spartani, invece, collegavano la sorte del proprio Re al passaggio delle stelle che poteva rappresentare la fine di un regno, ancora, nell’Antica Persia lo sciame luminoso rappresentava demoni e streghe in fuga.

Con l’avvento del Cristianesimo, però, cambiò tutto: San Lorenzo era uno dei santi più venerati del Cristianesimo e si narra che la pioggia di stelle cadenti siano proprio le sue lacrime durante il martirio.

Che si creda ad una leggenda piuttosto che ad un’altra, ormai la Notte delle Stelle cadenti è diventato un appuntamento irrinunciabile che riesce a coinvolgere tutte le generazioni. Bambini curiosi, giovani innamorati e adulti nostalgici si ritrovano sotto lo stesso cielo stellato, condividendo momenti di meraviglia e introspezione. Questa serata rappresenta un’occasione speciale per riscoprire il legame con l’universo e sognare ad occhi aperti.

Per vivere una notte magica e suggestiva è ideale raggiungere Firenze, il Capoluogo Toscano, infatti, offre diversi punti panoramici lontani dalle luci cittadine per sdraiarsi ad osservare la cascata di scie luminose:

Piazza Pitti: nel cuore pulsante di Firenze, Piazza Pitti si distingue per la sua ampiezza e leggera pendenza, caratteristiche che la rendono una piazza unica al mondo. Dominata dal maestoso Palazzo Pitti, questa storica piazza è un vero e proprio gioiello architettonico che racconta secoli di storia e di vita fiorentina. Anche se non offre un punto panoramico elevato, la posizione centrale di Piazza Pitti e il suo fascino storico la rendono il luogo perfetto per chi desidera trascorrere una serata indimenticabile ad ammirare le stelle cadenti. La magia di Piazza Pitti di notte è ineguagliabile: le luci soffuse, l’architettura rinascimentale e l’atmosfera tranquilla creano un’esperienza suggestiva e romantica. Sedersi sui gradini di questa piazza, osservando le stelle cadenti, è come fare un viaggio nel passato, immersi nella bellezza senza tempo di Firenze.

Pian dei Giullari: una gemma nascosta tra le colline di Firenze, offre una vista impareggiabile per ammirare le stelle cadenti la Notte di San Lorenzo. Situato vicino alla celebre terrazza di Piazzale Michelangelo, questo borgo suggestivo si snoda lungo l’omonima via, partendo da Via San Leonardo (vicino al colle di Arcetri) fino aVia Santa Margherita a Montici. Con il suo fascino intatto e l’atmosfera senza tempo, il Pian dei Giullari rappresenta il luogo ideale per godere dello spettacolo celeste. Immerso nella tranquillità e circondato da una bellezza naturale mozzafiato, è rimasto praticamente inalterato negli anni, mantenendo il suo autentico carattere storico.

Parco delle Cascine: situato lungo il fiume Arno, è il parco pubblico più grande di Firenze. Con il suo ampio spazio verde e la posizione relativamente lontana dalle luci intense del centro città, il parco è il luogo ideale per godere dello spettacolo delle stelle cadenti in tutta tranquillità. Il prato centrale, grazie alla sua ampiezza e alla presenza di pochissimi alberi, è il punto migliore in cui sdraiarsi con il naso all’insù. Un altro punto panoramico del parco è il lungo Viale delle Cascine, se si trova posto lontano dalle luci del giardino, è possibile avere una stupenda visuale del cielo notturno.

Piazzale Michelangelo: uno dei luoghi più famosi ed emblematici della Città del Giglio, da qui si gode di una vista spettacolare sulla città e la sua posizione panoramica lo rende il luogo perfetto per osservare le stelle cadenti durante la Notte di San Lorenzo. Situato sulla collina, il Piazzale Michelangelo è famoso per la sua vista mozzafiato sulla città e sui suoi monumenti storici, rendendolo una meta unica per un’esperienza astronomica indimenticabile. Oltre all’iconico piazzale, in pochi sanno che a poche centinaia di metri dalla terrazza c’è un punto panoramico nascosto, è un giardinetto con panchine e diversi punti per sedersi e sdraiarsi.

Firenze è una città magica dal fascino intramontabile, è capace di stupire, incantare ed emozionare, trascorrere qui la notte più suggestiva della stagione è la ciliegina sulla torta per una vacanza da sogno.

Per raggiungere i punti panoramici senza rinunciare al fascino e al romanticismo della Città del Giglio è ideale soggiornare all’FH55 Grand Hotel Mediterraneo, situato sul lungarno, è caratterizzato da un design moderno e contemporaneo e da ambienti ampi ed accoglienti.

Grand Hotel Mediterraneo

È un hotel 4* in stile contemporaneo sul Lungarno in una posizione strategica per esplorare la città e le principali attrazioni, come Piazzale Michelangelo, Piazza Santa Croce, Ponte Vecchio, Galleria degli Uffizi. Offre spazi ampi e accoglienti caratterizzati da comfort e funzionalità che si prestano perfettamente ad un soggiorno sia di piacere che di lavoro. Ricca è anche l’offerta gastronomica grazie al ristorante dell’hotel Arno, che propone una cucina di tradizione toscana con un’offerta di piatti del giorno e l’American Bar “Lounge Bar” che propone piatti della cucina internazionale abbinabili ai classici cocktails. Durante il periodo estivo è possibile anche rilassarsi presso la deliziosa Terrazza Bar attigua al Lounge Bar.

Particolarmente sensibile alle tematiche legate all’ambiente, l’hotel è dotato di impianti efficienti e di tecnologie all’avanguardia per ridurre l’impatto ambientale, si impegna a razionalizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e ad ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica oltre a seguire le pratiche di riciclo dei rifiuti. Adotta inoltre una filosofia eco-friendly offrendo servizi “Green”, come le biciclette elettriche a disposizione degli ospiti, e si impegna alla riduzione degli sprechi.

L’hotel è anche sensibile al tema del turismo accessibile offrendo camere e spazi pubblici accessibili alle persone con disabilità, tra cui rampe di accesso, ascensori con spazio per sedie a rotelle e bagni appositamente attrezzati. In aggiunta l’hotel offre servizi di assistenza personalizzata per garantire il massimo comfort e la massima sicurezza per i viaggiatori con esigenze specifiche. La cucina del Grand Hotel Mediterraneo inoltre fa parte del circuito dell’Associazione Italiana Celiachia e propone un’ampia scelta di alimenti gluten free a colazione, pranzo e cena.

La struttura dispone del più grande centro congressi alberghiero di Firenze, il Globo, con 15 sale riunioni, perfetto per organizzare piccoli e grandi eventi corporate, congressi e convegni. Offre inoltre un ampio garage. È pet friendly, ha specifiche politiche e servizi che permettono agli animali domestici di soggiornare e di essere accolti nel modo migliore. Un piccolo parco separa l’entrata dell’hotel dal lungofiume, e un’area pubblica riservata agli animali si trova a pochi passi, ottime occasioni per fare una passeggiata rilassante insieme al proprio amico a quattro zampe.

FH55 HOTELS

È un gruppo alberghiero fondato nel 1955 da Dino Innocenti, pioniere nel settore dell’hôtellerie, che inizia creando il Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La storia continua nel 1968 con la costruzione del Grand Hotel Palatino a Roma, a due passi dal Colosseo. Successivamente il gruppo prosegue la sua crescita con l’acquisto dell’ Hotel Calzaiuoli , nel cuore di Firenze che apre nel 1982. Alla scomparsa del fondatore, gli eredi divenuti nel frattempo titolari delle strutture, continuano la politica di espansione e nel 1995 acquisiscono l’ Hotel Villa Fiesole .Oggi FH55 HOTELS è un gruppo alberghiero composto da 4 strutture, ognuna con una propria identità, ma accomunate da quei valori che la proprietà trasmette quotidianamente a tutto lo staff e alla direzione degli alberghi.

Il Gruppo FH55 Hotels, sempre in prima linea nel sostenere iniziative di solidarietà, è orgoglioso di offrire il proprio supporto alla campagna di Action Aid per l’emergenza in Myanmar. Attraverso questa collaborazione, FH55 Hotels contribuisce a portare aiuti vitali a oltre 14,4 milioni di persone colpite da conflitti e disastri naturali. L’impegno del gruppo si concentra nel fornire acqua purificata e supporto umanitario alle comunità locali, in particolare nella zona semi-arida del distretto di Myaing. Grazie a queste azioni, FH55 Hotels dimostra ancora una volta il suo impegno concreto per il benessere globale, unendo forza e risorse per fare la differenza nelle vite di chi ha più bisogno.