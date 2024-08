Alla scoperta dell’Aglio rosso di Proceno

Sabato 3 e domenica 4 agosto due giornate per celebrare il tesoro rosso della Tuscia

Incontri, laboratori del gusto, show cooking, un’area mercatale, attività per i bambini e la gara gastronomica: sono questi gli ingredienti del ricco programma del Festival dell’Aglio Rosso in programma a Proceno sabato 3 e domenica 4 agosto.

Una manifestazione realizzata dal Comune di Proceno, grazie ai fondi previsti dal PNRR nel Bando emesso dal Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea, con l’obiettivo di realizzare un percorso di valorizzazione del prodotto.

Il primo appuntamento è sabato 3 agosto, alle ore 10,30 presso Palazzo Sforza, con l’Incontro pubblico “L’Aglio rosso di Proceno: nuove opportunità per la valorizzazione e promozione”.

Ad introdurre i lavori – moderati da Luigi Pagliaro presidente di Slow Food Lazio – Roberto Pinzi, sindaco di Proceno, e Massimo Pelosi, presidente della Cooperativa di Comunità di Proceno.

A seguire gli interventi di: Diana De Santis, docente DIBAF Università degli Studi della Tuscia; Stefano Paoletti, agronomo dell’Arsial; Marcella Santoni, Rete di impresa Aglio rosso di Proceno; Gaia Giannotti, titolare di Rucola Studio Agenzia di consulenza sulla valorizzazione dell’enogastronomia; Raffaella Ponzio, responsabile della Biodiversità Slow Food; Francesca Simonte, Azienda Agricola Biologica Simonte e produttrice del Presidio Slow Food Aglio rosso di Nubia.

Contemporaneamente si terranno le prove della Gara gastronomica “Il Rosso sul Podio” che vedrà cuochi non professionisti cimentarsi di fronte a una giuria con una loro ricetta che avrà protagonista proprio l’Aglio rosso di Proceno.

Nel pomeriggio dalle ore 16 fino al tramonto prenderà vita nei Giardini pubblici il Mercato della Terra Slow Food con produttori locali e della Tuscia e di artigianato artistico, mentre dalle ore 18 ci saranno i Laboratori sensoriali e di educazione alimentare con “Il Memory delle 4 Stagioni” e “Dal seme alla pianta”.

Contemporaneamente, dalle 18, si accenderà l’area degustazioni nella Piazzetta del Cotone con tre appuntamenti: la “Dimostrazione di intreccio dell’aglio” a cura di “Tradizione ed Appartenenza”; il laboratorio del gusto “Birra e bruschetta con olio e aglio rosso di Proceno: connubio da sogno” con il birrificio agricolo BirrAlfina condotto da Debora Valentini di Slow Food Viterbo e Tuscia; lo show cooking “…e che pasta con l’Aglio rosso di Proceno” con Vittoria Tassoni, cuoca dell’Alleanza Slow Food e food blogger e l’Azienda agricola Villa Sant’Ermanno.

Ma la giornata non finisce qui perché la Pro loco di Proceno proporrà a partire dalle ore 20.00 “Procenando in piazza”: degustazione di prodotti tipici della tradizione procenese con stand gastronomici delle cantine, esibizioni e musica con dj-set anni 90.

Domenica 4 agosto nei giardini pubblici dalle ore 10 alle 13 e dalle 16.00 alle 20.00 riaprirà il Mercato della Terra Slow Food con i produttori locali e artigiani. Due i laboratori in programma nella mattinata: il laboratorio per bambini “L’Intreccio“: Luciano e il papà Valfranco insegneranno ai più piccoli a creare cestini in vimini”; il laboratorio per adulti: “Dimostrazione dell’Arte di Intrecciare vimini: mettiti alla prova insieme a Luciano e il papà”.

Le attività per i bambini proseguiranno nel pomeriggio a partire dalle ore 18.00 con i Laboratori sensoriali e di educazione alimentare “Il Memory delle 4 Stagioni” e “Dal seme alla pianta”, mentre all’area degustazione alle 18,30 si terrà la consegna del Premio “Il Rosso sul Podio” alla ricetta originale che meglio valorizza l’aglio rosso di Proceno e lo Show Cooking del piatto vincitore. Per concludere il laboratorio del gusto con l’Azienda Agricola “Poder Riccio” il laboratorio del gusto su “La Carne Chianina” e brindisi finale.

Il Festival dell’Aglio rosso di Proceno è realizzato dal Comune di Proceno, insieme a Slow Food Viterbo e Tuscia, con la collaborazione della Cooperativa di Comunità Proceno, la Proloco di Proceno e l’Associazione dei produttori dell’Aglio Rosso.

Le aziende agricole presenti al Mercato della Terra sono: “Evaldo Presilli Podere Sant’Antonio”,

“Fattorie Solidali”, “Il Chioccioleto”, “Il Poder Riccio”, “La Treccia”, “Mulino dei Veschi”, “Villa

Sant’Ermanno”, Birrificio Agricolo “Birralfina”, “Luli’s Pasticceria On The Road”, “Semi Di Tuscia”.

L’Aglio rosso di Proceno vanta diverse attestazioni e riconoscimenti: è inserito nell’Arca del Gusto Slow Food, compare tra i Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) e nel Registro volontario regionale delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione, previsto dalla legge regionale 15/2000 sulla tutela della biodiversità agraria e, infine, ma non per ultimo, fa parte del paniere dei prodotti tipici di qualità del Marchio Tuscia Viterbese della Camera di Commercio Rieti Viterbo.

Durante tutta la giornata sarà possibile acquistare l’Aglio rosso di Proceno ed i suoi prodotti derivati.

PROGRAMMA FESTIVAL DELL’AGLIO ROSSO DI PROCENO 2024

Sabato 3 agosto

Ore 10.00 – Palazzo Sforza

Inizio Gara Gastronomica

ore 10,30 – Palazzo Sforza

Palazzo Sforza – Incontro pubblico

L’AGLIO ROSSO DI PROCENO: NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE

Saluti:

Roberto Pinzi, sindaco di Proceno

Massimo Pelosi, presidente della Cooperativa di Comunità di Proceno

Relatori:

Diana De Santis, docente DIBAF Università degli Studi della Tuscia

Stefano Paoletti, agronomo Arsial

Marcella Santoni, Rete di impresa Aglio rosso di Proceno

Gaia Giannotti, titolare di Rucola Studio Agenzia di consulenza sulla valorizzazione dell’enogastronomia

Raffaella Ponzio, responsabile Biodiversità Slow Food

Testimonianze:

Francesca Simonte, Azienda Agricola Biologica Simonte e produttrice del Presidio Slow Food Aglio rosso di Nubia

Dibattito

Modera: Luigi Pagliaro, presidente Slow Food Lazio

Al termine buffet con degustazione dei prodotti tipici del territorio

Ore 16,00 – Giardini pubblici

Mercato della Terra Slow Food con produttori locali e della Tuscia e di artigianato artistico

Ore 18,00 -20.00 Giardini pubblici

Area bambini: Laboratori sensoriali e di educazione alimentare

“Il Memory delle 4 Stagioni” e “Dal seme alla pianta”

Ore 18,00 – Piazzetta del Cotone

“Dimostrazione di intreccio dell’aglio a cura” della rete d’impresa “Tradizione ed Appartenenza”

Ore 18,30 – Piazzetta del Cotone

Arena: “Birra e bruschetta con olio e aglio rosso di Proceno: connubio da sogno” Laboratorio del gusto con il birrificio agricolo BirrAlfina. Conduce Debora Valentini di Slow Food Viterbo e Tuscia

Ore 19,30 – Piazzetta del Cotone

Arena: Show cooking “…e che pasta con l’Aglio rosso di Proceno” con Vittoria Tassoni, cuoca dell’Alleanza Slow Food e food blogger. Interverrà l’Azienda agricola Villa Sant’Ermanno

Ore 20,00 PROCENANDO IN PIAZZA – Degustazione di prodotti tipici della tradizione procenese con stand gastronomici delle cantine, esibizioni e musica con dj-set anni 90.

Domenica 4 agosto

Ore 10,00 – 13.00 Giardini pubblici

Mercato della Terra Slow Food con produttori locali e della Tuscia e di artigianato artistico

Ore 10,00 – Giardini pubblici

Area Mercato – Laboratorio per Bambini “L’Intreccio: Luciano e il papà insegneranno ai più piccoli a creare cestini in vimini”

Ore 11,00 – Piazzetta del Cotone

Area Mercato – Laboratorio per adulti: “Dimostrazione dell’Arte di Intrecciare vimini: mettiti alla prova insieme a Luciano e il papà”

Ore 16,00 – 20,00 Giardini pubblici

Mercato della Terra Slow Food con produttori locali e della Tuscia e di artigianato artistico

Ore 18,00 – 20.00 Giardini pubblici

Area bambini: Laboratori sensoriali e di educazione alimentare

“Il Memory delle 4 Stagioni” e “Dal seme alla pianta”

Ore 18,30 – Piazzetta del Cotone

Arena: Consegna del Premio “Il Rosso sul Podio” alla ricetta originale che meglio valorizza l’aglio rosso di Proceno e Show Cooking del piatto vincitore.

Ore 19.30 – Piazzetta del Cotone Arena: “La Carne Chianina” Laboratorio del gusto con l’Azienda Agricola “Poder R