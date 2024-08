La perla dei monti Simbruini, nel programma “Borghi d’Italia”

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Conoscere il nostro paese è un arricchimento che fa bene all’anima”

Le telecamere di SAT 2000, (la televisione della Conferenza Episcopale Italiana) hanno esalato nella puntata odierna di “Borghi d’Italia”, le bellezze ed il fascino del Comune di Trevi Nel Lazio. Il programma condotto da Mario Placidini giunto alla quattordicesima stagione, ha l’obiettivo di raccontare luoghi e persone depositari di una storia millenaria intrisa di cultura e spiritualità. Nei trenta minuti di ogni puntata, si conosce nel vivo, l’autenticità dei piccoli borghi italiani. Il Comune di Trevi Nel Lazio, che da poco ha ottenuto il massimo riconoscimento nazionale in ambito turistico con la “Bandiera Arancione” del Touring Club italiano, si è fatto conoscere al pubblico televisivo, con bellissime immagini, della “perla dei Monti Simbruini”, immersa nel verde della natura, con il suo splendido centro storico, e l’intero paese sovrastato dal castello Caetani, il corso del fiume Aniene e la cascata di Comunacque, ed il ricco patrimonio, storico, culturale, artistico e religioso, che l’antica Treba Augusta ancora oggi custodisce. L’intervista di Placidini al Sindaco l’avv. Silvio Grazioli (nella foto in alto), che ha descritto in modo chiaro e lineare alcuni aspetti storici di Trevi Nel Lazio, si conclude con un invito che il Primo Cittadino fa ai telespettatori di venire a conoscere e vivere Trevi Nel Lazio, parole che racchiudono già di per sé la bellezza di questo splendido paese, alle quali non si può restare indifferenti: “L’invito è di venire a visitare Trevi, perché qui ogni turista troverà accoglienza, troverà storia, arte, cultura ed anche modernità, troverà un ambiente straordinario delle montagne che affascineranno e che inviteranno a tornare ancora di più; per conoscere nel profondo la nostra storia la nostra cultura la nostra anima, ed in qualche modo anche l’anima della Valle dell’Aniene, che nel fiume è unita in questo sentimento del tempo, che ci dà la dimensione della nostra vita e della nostra storia”.

Di seguito il link del servizio televisivo: https://www.play2000.it/play/episode/6257?startAt=0