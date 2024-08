Tra libri di viaggi e spartiti musicali alla scoperta di una Firenze insolita

La Città del Giglio svela una veste inedita e affascinante

Il capoluogo toscano in una particolare veste, quella delle piccole librerie che si trovano spesso al di fuori dei canonici circuiti turistici. Oltre alle curiosità che sono alla portata di tutti ecco gli indirizzi per veri appassionati oltre che per i visitatori curiosi che amano la buona lettura, le idee geniali e gli ambienti accoglienti.

Firenze è una di quelle città che non ci si accontenterebbe mai di visitare, perché ogni volta è capace di regalare nuove prospettive. Non solo vale la pena tornare più volte negli stessi luoghi, che siano i tradizionali circuiti turistici con le maggiori attrazioni che tutto il mondo ci invidia, ma è facile anche andare alla scoperta di vere e proprie chicche per lo più sconosciute alla maggior parte dei visitatori, pronte a rivelare vere sorprese. Chi visita il Duomo, ad esempio, può andare alla scoperta di una testa di toro scolpita sul lato destro dell’edificio, presenza particolarmente insolita tra le meravigliose decorazioni esterne, avvolta da miti e leggende. Sempre sulla piazza c’è il Sasso di Dante, ovvero il masso dove era solito sedersi il Sommo Poeta, di cui si possono ripercorrere i passi nella chiesa di Santa Margherita, dove pare che abbia incontrato Beatrice. Raggiungendo la casa di Dante, nella piazzetta antistante, c’è una cosa piuttosto curiosa da verificare: con l’aiuto di una bottiglietta di acqua si può scoprire il suo profilo nascosto sul pavimento appena bagnato, inciso su una lastra. Sempre parlando di volti incisi c’è quello in Piazza della Signoria, sulla facciata destra di Palazzo Vecchio, opera niente di meno che di Michelangelo: per alcuni rappresenterebbe lo stesso artista, altri scommettono che sia il volto di un uomo che era solito importunarlo, altri ancora che fosse un condannato a morte la cui espressione aveva particolarmente commosso Michelangelo. Di curiosità come queste la città è piena, ma per chi invece ha voglia di tuffarsi in un mondo ancora più alternativo può esplorare tre librerie particolari, per lasciarsi avvolgere dall’odore della carta e delle stampe antiche.

Accanto a Santa Maria del Fiore si trova dal 1937 la Libreria Giorni, per l’esattezza in Via de’ Martelli, nell’edificio di un vecchio convento che ospita oggi il Liceo Classico “Galileo”. Si entra in un meraviglioso seminterrato a volta e si viene avvolti dal profumo della carta stampata d’epoca che introduce il visitatore curioso in un vasto assortimento di libri usati molto ricercati e preziose edizioni passate di diverse materie. Un vero paradiso per gli amanti delle stampe antiche, della musica classica e dell’opera grazie anche ad importanti collezioni che includono persino spartiti musicali visionati dai maestri Claudio Abbado e Riccardo Muti, assidui frequentatori della libreria. Oggi è un vero e proprio punto di riferimento in tutta Italia per quel che riguarda libri antichi di cultura, letteratura, viaggi, architettura e storia del Novecento, a cui si aggiungono vedute di Firenze particolarmente originali e carte geografiche. Un altro gioiello da non perdere è la Piccola Farmacia Letteraria, nata da un’intuizione geniale, ovvero quella della consapevolezza che un buon libro possa curare l’anima e quindi i libri in vendita qui sono presentati come veri e propri medicinali. Ognuno è infatti dotato di un cartellino con scritto posologia, indicazioni ed effetti collaterali, e i testi sono catalogati in base alle emozioni, agli atteggiamenti, agli stati esistenziali in essi contenuti anziché in base alla trama. Un’idea vincente che ha varcato i confini di Firenze come dimostrano i tanti visitatori che arrivano da ogni luogo.

Altro piccolo ma delizioso spazio, stavolta ispirato dai viaggi, è la Libreria on the Road. Si tratta di una realtà vicino Piazza Giorgini dove protagonisti sono enciclopedie di viaggi, collane tematiche, guide, libri di narrativa di viaggio a cui si aggiungono chicche immancabili e cartine. Sono anche presenti diverse e nutrite sezioni dedicate all’escursionismo, al cicloturismo, al motociclismo nonché ai libri di viaggio per bambini che apprezzano sempre molto gli accessori come mongolfiere, mappamondi e altro. Lo spazio è suddiviso in aree dedicate a ciascun continente e l’ambiente etnico, accogliente e coloratissimo invita costantemente alla piacevole lettura di tutto ciò che concerne viaggi e avventure.

Per chi si appresta a pianificare una partenza in qualsiasi destinazione del mondo sicuramente questo è il posto giusto dove poter trovare infinite suggestioni, spunti e idee giuste. Vivendo così appieno una città come Firenze non si può che dedicare anche al soggiorno quell'attenzione in più che merita una vacanza al top.