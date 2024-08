Benvenuto al nuovo consigliere provinciale Pantano: “Un nuovo inizio per una collaborazione fruttuosa”

Gli auguri di Gianluca Quadrini e i ringraziamenti a Ranaldi per il lavoro svolto

Il consiglio provinciale si rinnova. Al consigliere Gino Ranaldi, che lascia l’incarico dopo aver accettato la delega di vicesindaco di Cassino, subentra il Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno. L’ufficialità è stata data nella seduta di consiglio che si è svolta ieri a Palazzo Iacobucci. “A nome di tutto il Consiglio Provinciale, desidero porgere un caloroso benvenuto al nuovo membro, il sindaco Adamo Pantano, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni e successi.” Commenta così il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che sottolinea l’importanza e il ruolo cruciale dell’intero consiglio – “Il Consiglio Provinciale rappresenta un’istituzione fondamentale per il nostro territorio, un luogo di confronto e decisione dove si delineano le politiche e le strategie per lo sviluppo e il benessere della nostra comunità. È qui che si incontrano idee, competenze e visioni, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il lavoro che ci attende è impegnativo, ma sono certo che, con il contributo di tutti, continueremo a raggiungere traguardi importanti.

“Voglio cogliere l’occasione per ringraziare il Consigliere uscente, Ranaldi, per l’eccellente lavoro svolto durante il suo mandato. Con audacia e serietà, ha saputo affrontare tutte le sfide, contribuendo in modo significativo alla crescita della nostra Provincia. Il suo impegno e la sua dedizione resteranno un esempio per tutti noi. Al nuovo Consigliere, Pantano, rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Confido nella sua professionalità e nella sua passione per portare avanti il compito che gli è stato affidato, con l’auspicio di una collaborazione sempre più fattiva e fruttuosa. La sinergia tra i membri del Consiglio è essenziale per affrontare le sfide future e per raggiungere gli obiettivi comuni con efficacia e determinazione.”