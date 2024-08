Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini,  si complimenta con il nuovo Presidente della Divisione Smart Power di ABB, Massimiliano Cifalitti

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone desidera esprimere i suoi più sentiti complimenti all’Ing. Massimiliano Cifalitti che dopo cinque anni alla guida dell’Hub Europa è chiamato a ricoprire l’incarico di Presidente della divisione Smart Power di ABB. Questa divisione, la più grande dell’azienda, conta oltre 14.000 persone che operano in più di 50 paesi e gestisce più di 30 fabbriche, rappresentando un pilastro fondamentale dell’innovazione e della tecnologia a livello globale.

“È un grande onore sapere che un ingegnere della nostra provincia ha raggiunto una posizione così importante all’interno di ABB,” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale. “L’Ing. Cifalitti, grazie al suo impeccabile lavoro svolto negli anni come Direttore dello stabilimento ABB di Frosinone, ha dimostrato con costanza la sua professionalità e le sue straordinarie capacità. Questo nuovo incarico è un meritato riconoscimento del suo talento e della sua dedizione.” Il Presidente del Consiglio Provinciale, Quadrini, ha inoltre sottolineato l’orgoglio della comunità locale per il successo dell’ingegnere auspicando che il suo esempio possa ispirare molti giovani ingegneri e professionisti del territorio a perseguire con passione e impegno i loro obiettivi. “Sono certo che, sotto la sua guida questa grande ed importantissima azienda continuerà a crescere e a innovare, contribuendo in modo significativo al progresso tecnologico e allo sviluppo sostenibile,” ha concluso il Presidente.