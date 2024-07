Nominato il nuovo commissario cittadino di Forza Italia

Pastena, Salamena: “Coinvolgeremo sempre più giovani attraverso una sana politica territoriale”

La Dottoressa Cesira Salamena , Assessore con delega al bilancio del Comune di Pastena è il nuovo Commissario cittadino di Forza Italia. La nomina gli è stata notificata dal Segretario provinciale del Partito Rossella Chiusaroli (nella foto insieme). Questa nomina, tutta al femminile, avvia un nuovo corso politico locale con un maggiore impulso che vedrà, il nuovo commissario mettere in campo iniziative che hanno come obiettivo la crescita della comunità locale anche mediante il coinvolgimento di nuove forze. Un impegno questo che dovrà garantire la crescita della sezione locale degli azzurri, proiettati verso la ricerca di nuove risorse socio- politiche capaci di determinare, nel tempo, una maggiore incisività sul territorio. “Questa nomina a commissario cittadino di Forza Italia di Pastena – ha dichiarato Cesira Salamena – è per me motivo di orgoglio e di immensa gratitudine per la fiducia riposta nella mia persona da parte del Segretario provinciale Rossella Chiusaroli. Questo è l’inizio di una nuova fase che mette in evidenza la necessità di ricercare, attraverso il dialogo, soluzioni in grado di dare un nuovo impulso alla politica così da poter dare delle risposte ai cittadini. La nostra sezione locale cercherà di coinvolgere i giovani che sono sempre più lontani dalla politica e che mediante la sezione azzurra potranno fare esperienza ed essere protagonisti di nuove iniziative, frutto delle loro idee. Per questo – ha concluso Salamena – invito iscritti e simpatizzanti, e tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo per un nuovo approccio con la politica ma, soprattutto , di dar voce alle proprie idee affinché possano diventare realtà . La politica diventa efficace ed efficiente solo quando ciascuno di noi riesce a dare il suo contributo”.