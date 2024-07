I nuovi corsi per apprendere la LIS

Anagni, Dall’Associazione MulticomunicamEnte, un’importante opportunità, superare le barriere ed entrare in contatto con gli altri

Dopo il successo ottenuto nella prima edizione, l’Associazione MulticomunicamEnte, con il patrocinio del Comune di Anagni, dell’Associazione ANIMU (Associazione Nazionale Interpreti Lingua dei Segni Italiana) e dell’Associazione di Promozione Sociale “Aiutaci ad Aiutare”, ha presentato i Corsi di 1°, 2° e 3° livello della LIS (Lingua dei Segni Italiana)per l’edizione 2024/25. Il corso di 1° e 2° livello rispettivamente di 160 e di 180 ore avrà inizio tra settembre ed ottobre con il raggiungimento di un numero idoneo di iscritti, mentre quello di 3° livello di 185 ore partirà tra gennaio e febbraio. Tutti i corsi si svolgeranno sia in presenza presso la sede anagnina dell’Associazione in via Bagno snc, che online. Apprendere la LIS vuol dire conoscere una lingua vera e propria, dotata di regole, segni e simboli propri, la LIS ha avuto il riconoscimento ufficiale nel 2021, con l’articolo 34-ter del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021), Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l’inclusione delle persone con disabilità uditiva. In questo , sono state formalmente riconosciute le figure dell’interprete LIS e dell’interprete LIST come professionisti esperti di traduzione e interpretazione. L’Associazione MulticomunicamEnte, ha una grande professionalità, con la docenza di figure di rilievo come la dott.ssa Rossana Fiorini, la dott.ssa Greta Mazzettino e la dott.ssa Chiara Grossi. “Imparare una nuova Lingua -sottolinea la dott.ssa Fiorini- significa scoprire una nuova Cultura. Andare verso l’altro per trovare la dimensione migliore di noi stessi”. Obiettivo che si raggiunge in pieno apprendendo la LIS. Il Corso di 1° livello rappresenta la conoscenza basilare di una forma di comunicazione visiva-gestuale, utilizzata tra le persone udenti e fornisce , gli strumenti necessari per comunicare con le persone sorde; quello di 2° livello consolida le conoscenze acquisite grazie al Corso precedente approfondendo gli aspetti linguistici della L.I.S., e offrendo maggiori risorse per una buona conversazione con una persona sorda; il 3° livello è rivolto agli studenti che vogliono approfondire e mettere in pratica le proprie conoscenze, in maniera avanzata. Un’importante opportunità, per apprendere uno strumento di comunicazione e integrazione essenziale, per superare le barriere ed entrare in contatto con gli altri. Per tutte le informazioni legate ai tre corsi è possibile contattare l’Associazione MulticomunicamEnte via mail: multicomunicamente@gmail.com o il numero telefonico 3394719816.