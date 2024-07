Addio a Luca Scatà, l’agente di polizia che uccise il terrorista della strage di Berlino. Aveva 35 anni

L’agente di Polizia medaglia d’oro al Valor Civile è morto a causa di un tumore. Meloni: “Esempio di dedizione e coraggio straordinario”

Foto: Facebook Roberto Di Stefano

ROMA – È morto all’età di 35 anni Luca Scatà, agente di Polizia medaglia d’oro al Valor Civile, che nel 2016 uccise a Sesto San Giovanni il terrorista Anis Amri, che fuggiva dopo aver compiuto un attentato ad un mercatino di Natale di Berlino. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano: “Con profonda tristezza apprendo della scomparsa di Luca Scatà, l’agente del Commissariato di Sesto San Giovanni che nel 2016 ha coraggiosamente fermato il terrorista di Berlino, Anis Amri, in piazza I Maggio, ricevendo la medaglia al Valore Civile. La sua perdita a soli 35 anni, dovuta a un tumore, ci lascia un grande vuoto. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutta la Polizia di Stato. Luca, il tuo coraggio e il tuo sacrificio non saranno mai dimenticati. Riposa in pace”. Lo scorso 17 luglio Scatà ha sposato la sua findazata Miriana

Miriana Tavormina

MELONI: ESEMPIO DEDIZIONE E CORAGGIO STRAORDINARIO

“Oggi piangiamo la scomparsa del poliziotto eroe Luca Scatà, che a soli 35 anni ci ha lasciato a causa di un brutto male. Luca ha dimostrato un coraggio straordinario quando, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2016, fermò e uccise il terrorista Anis Amri, in fuga dopo l’attentato a Berlino. Il suo valore è stato riconosciuto con la medaglia d’oro al valor civile”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il suo esempio di dedizione e il suo coraggio resteranno sempre nei nostri cuori. Un pensiero sentito ai suoi cari e a tutta la Polizia di Stato. Riposa in pace, Luca”, conclude Meloni.