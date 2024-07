Lusso in Sardegna: strutture esclusive per una vacanza senza pari

I migliori hotel di lusso per vivere il meglio dell’ospitalità sarda

Gabbiano Azzurro Hotel & Suites

La Sardegna, da sempre meta ambita per i suoi visitatori più esigenti e sofisticati, brilla nel panorama internazionale grazie alla sua ricchezza di hotel cinque stelle, resort quattro stelle e rifugi di puro lusso. Soggiornare in uno delle esclusive strutture affiliate a Condé Nast Johansens permette di esplorare al meglio questo paradiso mediterraneo dove ogni angolo promette un’esperienza indimenticabile di relax e raffinatezza.

Il jet set porta i propri yacht nelle acque turchesi della Sardegna da decenni; più specificamente nella famosa Costa Smeralda, dove hotel a cinque stelle, boutique di lusso, ristoranti di classe, bar e club esclusivi costeggiano la riva. Ma guardando oltre la costa bianca come il ghiaccio, un paesaggio verdeggiante si estende con una ricchezza di meraviglie naturali, siti storicamente significativi e una scena culinaria invidiata in tutto il mondo. (L’isola è una regione designata come ‘Zona Blu’, indicando che qui le persone vivono più a lungo e in modo più sano.)

Le attrazioni uniche della Sardegna includono fauna rara come l’asino albino dagli occhi azzurri che si trova sull’Isola dell’Asinara (appena al largo della punta nord-occidentale dell’isola) e i cavalli selvaggi della Giara di Gesturi. Poi ci sono le migliaia di misteriose fortezze di pietra preistoriche della civiltà nuragica sparse per l’isola, il cui popolo visse qui tra il 1800 a.C. e il 238 a.C. Inoltre, tesori subacquei come relitti di navi al largo della costa di Cagliari, la gigantesca grotta sottomarina – Grotta di Nereo – e le rovine romane sommerse di Nora. La cucina locale, con la sua pasta, pane e dolci, distingue ulteriormente la Sardegna; tutto ciò accompagnato da vini prodotti localmente (bianchi Vermentino e rossi Cannonau) e formaggi tra cui il pecorino casu marzu.

Ognuno dei seguenti hotel a cinque e quattro stelle in Sardegna è stato selezionato da Condé Nast Johansens perchè possa assicurare agli ospiti un soggiorno unico e indimenticabile.

L’esperienza della famiglia Datome nell’industria dell’ospitalità di lusso spazia oltre 50 anni e ora, mentre la nuova generazione prende le redini al Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, il numero dei suoi ospiti che ritornano non è mai stato così alto. Questo è in gran parte dovuto alla professionalità estrema del personale di lunga data il cui servizio totale supera i 100 anni. Il calore genuino e il senso di ospitslità al Gabbiano Azzurro è contagioso e la posizione nel Golfo degli Aranci, sulla costa nord-orientale della Sardegna, è straordinaria. La Costa Smeralda è a pochi chilometri; Olbia, Porto Cervo e Porto Rotondo sono a breve distanza in auto. Un tratto privato delle acque verdi, turchesi e blu del mare sardo si estende davanti al Gabbiano Azzurro. La vista può essere ammirata dalla maggior parte delle camere e suite. Queste includono la Charming Suite con due camere da letto vista mare e la Pool Suite, preferita dai novelli sposi, con piscina privata e Jacuzzi sulla terrazza dell’ultimo piano. Tutte sono arredate con gusto in colori neutri e piene di luce. La luce naturale e le viste sull’acqua sono anche caratteristiche aggiuntive delle due eccellenti opzioni di ristorazione: il Blù Restaurant e il White Restaurant. Entrambi servono piatti sardi, preferiti mediterranei e alternative vegetariane con una vista a 180 gradi sul mare. Data la splendida scenografia, il Gabbiano Azzurro è una popolare destinazione per matrimoni dove vengono organizzare cerimonie in chiesa e sulla spiaggia.

Spiagge comparabili con le migliori dei Caraibi e parchi pieni di pini secolari creano la scena da sogno della Sardegna sud-occidentale, sede del tranquillo Costa dei Fiori Hotel. Questo è un santuario per l’anima e una fuga dallo stress della vita quotidiana dove si ha la libertà di rilassarsi, meditare, praticare yoga con maestri, vivere il romanticismo ed esplorare il territorio a proprio piacimento. Il fascino tradizionale sardo del Costa dei Fiori Hotel attira coppie in luna di miele, famiglie e coppie, oltre a location scout e aziende che cercano l’ambientazione italiana perfetta per uno shooting o una convention. Infatti, il Costa dei Fiori è una base ideale per esplorare le più belle spiagge che la Sardegna ha da offrire come la premiata Chia (raggiungibile tramite navetta) e Tuerredda. Cosa c’è di meglio, quindi, per un evento esclusivo per 20-30 ospiti o un matrimonio da sogno? Possono essere organizzate escursioni in barca, viaggi a un campo da golf a 27 buche, nonché noleggio di auto, scooter e mountain bike. Tuttavia, allontanarsi dalla piscina a sfioro con acqua salata che guarda il mare sarà una sfida. Per fortuna, c’è il ristorante irresistibile a trascinare via. I suoi piatti raffinati ispirati localmente e la vasta lista di vini e Champagne sottolineano la reputazione dell’Italia come potenza gastronomica. Non dimenticare di citare “Condé Nast Johansens” al momento della prenotazione di una camera o suite superior per godere di un servizio VIP gratuito e un apéritif all’arrivo.

È difficile trovare un autentico rifugio di lusso ecologicamente consapevole dove la natura selvaggia e i comfort moderni si fondono in perfetta armonia. Questo è esattamente ciò che Cascioni Eco Retreat offre nell’angolo nord-orientale della Sardegna, situato all’interno di una riserva naturale di circa 37 ettari. Il Golfo di Arzachena si trova a nord, Porto Cervo a est, il villaggio di San Pantaleo a sud mentre i parchi archeologici e la regione selvaggia della Gallura si estendono a ovest. In ogni direzione, Cascioni è circondato dai gloriosi tesori di terra e mare della Sardegna. In effetti, i circa 20 ettari di parco producono molti prodotti tra cui olio d’oliva, verdure e marmellate dai frutti del frutteto del Retreat. Tutto ciò è abilmente utilizzato dagli chef di Cascioni, risultandoun inno ai sapori biologici in piatti tradizionali accompagnati dalla scelta di vini del sommelier dalla vasta cantina. Le opzioni di ristorazione spaziano da pasti romantici nel ristorante di Cascioni e ristoranti affiliati nel vicino Villa del Golfo Lifestyle Resort con cene a lume di candela nel boschetto di ulivi e picnic nel giardino. E le attività gastronomiche includono tour dell’olio d’oliva che terminano nel mulino di Cascioni, oltre a corsi di cucina. Escursioni un po’ più lontane possono avvenire in yacht sulla BonAria dei proprietari lungo la Costa Smeralda, dove si vorrà ancorare e trascorrere del tempo nelle fantastiche spiagge di sabbia.

Gestito da Francesca, originaria della Sardegna, e Juan Carlos, nato in Ecuador, l’Is Cheas hotel di lusso e azienda vinicola si avvale della loro conoscenza dell’agriturismo, della viticoltura e della gestione di progetti per offrire una fattoria, una cantina e un hotel sostenibili alimentati a energia solare. Hanno creato un autentico eco-ritiro dove gli ospiti possono degustare, cucinare e godersi tour vinicoli, soggiornando in totale comfort in una stanza della fattoria, in un Lodge moderno e spazioso o in un Pinnettu appartato. I Lodge e i Pinnettu dispongono di piscine private e variano in dimensioni per ospitare da due a cinque persone. Massaggi in camera, trattamenti viso e spa possono essere sperimentati anche nella privacy dei loro giardini, progettati per immergersi completamente nella campagna e nei vigneti circostanti. I soggiorni in mezza pensione includono colazioni e cene di degustazione a quattro portate e, se la fame colpisce a pranzo, il The Cottage Pool Bar serve un menu à la carte.