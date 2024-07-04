Home CRONACA ITALIANA CARABINIERI: Bologna, eseguita maxi operazione

CARABINIERI: Bologna, eseguita maxi operazione

By
redazione
-
0
0

Occ a carico di indagati per spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione

BOLOGNA AL CENTRO DI UNA MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA DEI

CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA, COORDINATA

DALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, NELL’AMBITO DI

UN’ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI NEI

CONFRONTI DI SOGGETTI, INDAGATI PER ASSOCIAZIONE AI FINI DI

SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E SFRUTTAMENTO E

FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE. LE INDAGINI SONO STATE

AVVIATE TRE ANNI FA DAI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA BOLOGNA

CENTRO, NEI CONFRONTI DI SOGGETTI OPERANTI NEL CAPOLUOGO

FELSINEO E QUASI TUTTI INCENSURATI. DURANTE L’OPERAZIONE

SCATTATA QUESTA NOTTE, I CARABINIERI HANNO ESEGUITO ANCHE

MISURE PATRIMONIALI REALI, NELLO SPECIFICO DECRETI DI

SEQUESTRO PREVENTIVO DI SETTE AUTOVEICOLI, QUATTRO IMMOBILI

E UNDICI RAPPORTI FINANZIARI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI

CIRCA 2.000.000 DI EURO, RITENUTO PROVENTO DELL’ATTIVITÀ DI

SPACCIO.

Print Friendly, PDF & Email

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR