CARABINIERI: Bologna, eseguita maxi operazione

Occ a carico di indagati per spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione
BOLOGNA AL CENTRO DI UNA MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA DEI
CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA, COORDINATA
DALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, NELL’AMBITO DI
UN’ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI NEI
CONFRONTI DI SOGGETTI, INDAGATI PER ASSOCIAZIONE AI FINI DI
SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E SFRUTTAMENTO E
FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE. LE INDAGINI SONO STATE
AVVIATE TRE ANNI FA DAI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA BOLOGNA
CENTRO, NEI CONFRONTI DI SOGGETTI OPERANTI NEL CAPOLUOGO
FELSINEO E QUASI TUTTI INCENSURATI. DURANTE L’OPERAZIONE
SCATTATA QUESTA NOTTE, I CARABINIERI HANNO ESEGUITO ANCHE
MISURE PATRIMONIALI REALI, NELLO SPECIFICO DECRETI DI
SEQUESTRO PREVENTIVO DI SETTE AUTOVEICOLI, QUATTRO IMMOBILI
E UNDICI RAPPORTI FINANZIARI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI
CIRCA 2.000.000 DI EURO, RITENUTO PROVENTO DELL’ATTIVITÀ DI
SPACCIO.