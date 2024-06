Zelensky al Consiglio Europeo: “Sono grato, scelta storica”

Il presidente sull’avvio dei negoziati in vista dell’adesione di Kiev

ROMA – “Questa è una scelta storica per l’Europa”: lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, intervenendo a una sessione del Consiglio europeo a Bruxelles nel giorno della firma di un accordo con l’Ue per l’avvio dei negoziati di adesione di Kiev.

Nel suo discorso, il capo di Stato ha sottolineato di essere “grato” all’Europa per il fatto di aver mantenuto la propria “unità” a fronte dell’offensiva militare della Russia.

Zelensky ha evidenziato: “Sono convinto che ogni nazione europea che condivida i valori comuni europei debba far parte della famiglia europea”. Il presidente ha aggiunto: “Questo è vero per l’Ucraina, per la Moldavia, per i popoli dei Balcani e per quello della Georgia; sono sicuro che il momento della Georgia arriverà“.

Rispetto alla prospettiva di adesione di Kiev, Zelensky ha detto di sperare che “i prossimi passi non siano posticipati” e ha evidenziato che l’Ucraina è “pronta ad affrontare tutti i passaggi necessari”.

