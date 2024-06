Bambino di 7 anni muore schiacciato da un tavolo in giardino, tragedia in provincia di Avellino

Un bambino di sette anni è morto mentre giocava in giardino in provincia di Avellino: un tavolo di ferro gli è caduto sopra e lo ha schiacciato. Era figlio unico, oggi proclamato il lutto cittadino

BOLOGNA – Un bambino di sette anni è morto ieri sera in provincia di Avellino dopo essere stato schiacciato da un tavolo in ferro nel giardino della sua casa. Il bimbo, di nome Domenico, stava giocando quando improvvisamente il tavolo lo ha schiacciato. La dinamica dei fatti deve ancora essere ricostruita. Di certo c’è che il tavolo a un certo punto si è staccato e lo ha schiacciato. Purtroppo non c’è stato niente da fare per salvarlo. La tragedia è avvenuta a Montemarano, in provincia di Avellino. I funerali si terranno domani mattina, 28 giugno, alle 10 nella cattedrale Santa Maria Assunta.

Il bambino, scrivono i giornali locali, era figlio unico e ieri sera sarebbe dovuto andare con i genitori a passare la serata in un paesino vicino, per una festa patronale. Avrebbe compiuto 8 anni a metà dicembre. La casa dove la famiglia vive e dove è successa la fatalità è in contrada rurale di Macchia del Monte ed è da lì che domani mattina partirà il corteo funebre in direzione della Chiesta. Oggi a Montemarano sarà lutto cittadino.

Questo il messaggio del sindaco Beniamino Palmieri sui social: “Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e che ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano. Facendomi interprete del sentimento dell’intera comunità ho deciso di proclamare il lutto cittadino”.

