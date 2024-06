Tim Summer Hits arriva in tv: ecco i cantanti della prima serata

Alla conduzione Carlo Conti e Andrea Delogu

ROMA – È per venerdì 28 giugno l’appuntamento con la prima puntata di TIM Summer Hits, la kermesse musicale di Rai 1, condotta in prima serata da Carlo Conti e Andrea Delogu, in onda anche in contemporanea su Rai Radio 2.

Una serata di grande musica con le canzoni che fanno da colonna sonora dell’estate 2024. Tanti gli artisti che si esibiranno nel corso della puntata, promettendo di portare un clima di leggerezza e allegria nelle case dei telespettatori.

Ospiti della serata: ANGELINA MANGO, ANNALISA, ANTONELLO VENDITTI, ARISA, ELODIE, EMIS KILLA, EMMA, ERMAL META, GAIA, GAZZELLE, GEOLIER, GIANNA NANNINI, JVLI, MAHMOOD, MATTEO PAOLILLO, POOH, OLLY, TANANAI, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONY EFFE.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it