Europei, sabato il via agli ottavi: si comincia con Italia-Svizzera

ROMA – Sarà l’Italia ad aprire il programma degli ottavi di finale dell’Europeo, che si giocheranno in quattro giorni, fino a martedì 2 luglio. Gli azzurri saranno impegnati, sabato alle ore 18 a Berlino, contro la Svizzera. Un tabellone che sorride alla Nazionale di Spalletti inserita nella parte più facile, sulla carta, con una sola ‘big’, l’Inghilterra, e poi l’Olanda e alcune sorprese come Romania e Austria. Dall’altra parte del tabellone è finito anche il Belgio, che si è unito a Francia, Portogallo, Germania e Spagna. Nello stesso giorno dell’Italia, ma alle 21, si affronteranno i padroni di casa della Germania e la Danimarca, che dovranno fare a meno, rispettivamente, di Tah e Hjulmand squalificati. Dopo le prime due gare vinte del girone con Scozia e Ungheria, la Nazionale tedesca non ha convinto contro la Svizzera, acciuffando il pareggio nei minuti di recupero.

Domenica alle 18 non dovrebbero esserci problemi per l’Inghilterra contro la Slovenia, nonostante un gioco espresso scadente, che ha scaturito critiche feroci da parte dei tifosi nei confronti del ct Gareth Southgate. Ma gli inglesi restano i favoriti dei bookmaker per la vittoria finale. Più complicato il discorso per la Spagna che, alle 21, sfiderà una sorprendente Georgia che può contare sulla stella del torneo, l’attuale capocannoniere (3 gol) Mikautadze, e ovviamente su Kvaratskhelia.

Lunedì è in programma la sfida più attesa. Alle 18 si affrontano Francia e Belgio, con la Nazionale di Deschamps che non ha convinto nella fase a gironi. Stesso discorso per il Belgio, causa anche la scarsa vena di Romelu Lukaku, rimasto a secco nelle prime tre partite. Anche Cristiano Ronaldo è ancora senza reti ed è stato anche sostituito dopo una prestazione deludente nella partita vinta 2-0 dalla Georgia. Il portoghese riproverà a fare la storia contro la Slovenia cercando il gol anche nel suo sesto Europeo.

Martedì si chiuderanno gli ottavi di finale con Romania-Olanda alle 18 e Austria-Turchia alle 21. La Nazionale guidata da Vincenzo Montella e trascinata da Calhanoglu si giocherà con Arnautovic e compagni un passaggio del turno che in ogni caso saprà di autentica sorpresa.

IL CALENDARIO E I RISULTATI

Ecco i risultati, le classifiche e il calendario delle partite:

GRUPPO A

Germania 7 punti;

Svizzera 5;

Ungheria 3;

Scozia 1.

GRUPPO B

Spagna 9 punti;

Italia 4;

Croazia 2;

Albania 1.

GRUPPO C

Inghilterra 5 punti;

Danimarca 3;

Slovenia 3;

Serbia 2.

GRUPPO D

Austria 6 punti;

Francia 5;

Olanda 4;

Polonia 1.

GRUPPO E

Romania 4 punti;

Belgio 4;

Slovacchia 4;

Ucraina 4.

GRUPPO F

Portogallo 6 punti;

Turchia 6;

Georgia 4;

Repubblica Ceca 1.

LE PARTITE

14 giugno

Gruppo A: Germania-Scozia 5-1

15 giugno

A: Ungheria-Svizzera 1-3

B: Spagna-Croazia 3-0

B: Italia-Albania 2-1

16 giugno

D: Polonia-Olanda 1-2

C: Slovenia-Danimarca 1-1

C: Serbia-Inghilterra 0-1

17 giugno

E: Romania-Ucraina 3-0

E: Belgio-Slovacchia 0-1

D: Austria-Francia 0-1

18 giugno

F: Turchia-Georgia 3-1

F: Portogallo-Repubblica Ceca 2-1

19 giugno

B: Croazia-Albania 2-2

A: Germania-Ungheria 2-0

A: Scozia-Svizzera 1-1

20 giugno

C: Slovenia-Serbia 1-1

C: Danimarca-Inghilterra 1-1

B: Spagna-Italia 1-0

21 giugno

E: Slovacchia-Ucraina 1-2

D: Polonia-Austria 1-3

D: Olanda-Francia 0-0

22 giugno

F: Georgia-Repubblica Ceca 1-1

F: Turchia-Portogallo 0-3

E: Belgio-Romania 2-0

23 giugno

A: Svizzera-Germania 1-1

A: Scozia-Ungheria 0-1

24 giugno

B: Croazia-Italia 1-1

B: Albania-Spagna 0-1

25 giugno

D: Olanda-Austria 2-3

D: Francia-Polonia 1-1

C: Inghilterra-Slovenia 0-0

C: Danimarca-Serbia 0-0

26 giugno

E: Slovacchia-Romania 1-1

E: Ucraina-Belgio 0-0

F: Repubblica Ceca-Turchia 1-2

F: Georgia-Portogallo 2-0

Giorni di riposo: 27 e 28 giugno

(DIRE) Roma, 27 giu. – Infine:

Gli ottavi di finale

29 giugno

38 Svizzera-Italia (Berlino, 18)

37 Germania-Danimarca (Dortmund, 21)

30 giugno

40 Inghilterra-Slovacchia (Gelsenkirchen, 18)

39 Spagna-Georgia (Colonia, 21)

1 luglio

42 Francia-Belgio (Düsseldorf, 18)

41 Portogallo-Slovenia (Francoforte, 21)

2 luglio

43 Romania-Olanda (Monaco, 18)

44 Austria-Turchia (Lipsia, 21)

Giorni di riposo: 3 e 4 luglio

I quarti di finale

5 luglio

V39-V37 (Stoccarda, 18)

V41-V42 (Amburgo, 21)

6 luglio

48 V40-V38 (Düsseldorf, 18)

47 V43-V44 (Berlino, 21)

Giorni di riposo: 7 e 8 luglio

Le semifinali

9 luglio

49 V45-V46 (Monaco, 21)

10 luglio

50 V47-V48 (Dortmund, 21)

Giorni di riposo: 11, 12 e 13 luglio

La finale

14 luglio

V49-V50 (Berlino, 21)

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it