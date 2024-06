In occasione della partita Spagna- Italia che si disputerà questa sera continua l’attività di  “Punto Italia”, un “Consolato mobile” per assistere cittadini italiani durante gli Europei di calcio in Germania

Nell’Ufficio mobile della Polizia di Stato, allestito con livrea d’istituto e sono presenti anche operatori della Polizia di Stato, il personale del Ministero degli Esteri in servizio presso gli Uffici consolari in Germania competenti per territorio offrirà una serie di servizi di assistenza: contatti con i familiari in Italia in caso di necessità; emissione di documenti di viaggio di emergenza; assistenza e/o intermediazione linguistica con le forze dell’ordine locali o in caso di necessità sanitarie; assistenza legale.