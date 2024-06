Torna al TEATRO INDIA dal 25/6 DOMINIO PUBBLICO- Youth FEST il festival multidisciplinare da a e per gli UNDER25

Oltre 130 giovani artisti, 6 giorni di programmazione, per un totale di oltre 30 eventi che spaziano dal teatro alla danza, passando per il circo, la musica, il cinema, le arti visive e digitali, scelti da una DAP – Direzione Artistica Partecipata di giovani U25 A questo si aggiungono molte attività fuori formato: performance e passeggiate urbane, live painting, talk, podcast, una rassegna internazionale di corti cinematografici, un format dedicato alla drammaturgia d’autore una sfilata di streetwear, un museo in Virtual Reality, una mostra di arti visive multidisciplinare e una di arte generativa prodotta con AI.

Il 25 giugno, nella giornata di apertura al TEATRO INDIA, verrà presentato PUF! di Lynn Nottage, ospite del Festival per l’occasione. La drammaturga afroamericana più rappresentata e acclamata degli ultimi tre decenni è l’unica donna ad aver vinto due volte il Premio Pulitzer.