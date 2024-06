FONTE NUOVA – Presso Largo Fiamme Gialle grande successo per i 27 anni Insieme della Pro Loco

di Fausto Zilli

La Pro Loco, dal latino “pro loco“, ovvero “a favore del luogo“, è un’associazione costituita da volontari che si attivano per la promozione e la valorizzazione del proprio territorio e del proprio paese.

La Pro Loco svolge, quindi, il suo operato, che deve sempre essere senza fini di lucro, nell’ambito di numerosi e variegati settori: da quello turistico a quello culturale, sociale, eno-gastronomico, di preservazione e recupero di beni architettonici, di risorse ambientali, di recupero di tradizioni popolari e di mestieri artigianali (la cosiddetta cultura immateriale), con il fine, unico ed esclusivo, di promuovere e valorizzare il territorio di pertinenza.

Facciamo un passo indietro era il 1968 quando, in occasione della prima festa del Sacro Cuore, il Dott.Salvatore Vicario fondò la prima Pro loco sul territorio. Dopo un primo periodo di attività però, il Dott. Vicario decise di chiudere l’associazione.

Nel 1997, alcuni amici, mossi dalla comune intenzione di rifondare l’ente, nasceva così, 27 anni fa, la “Pro Loco di Tor Lupara”, guidata dal Presidente Mario Toscano.

Dopo Mario Toscano l’incarico di Presidente fu rivestito dapprima da Lucia Ambrosetti, poi da Maria Pompea Trisolini, ed infine da Giampiero Vallati attualmente in carica.

Lo scorso 15 giugno presso Largo delle Fiamme Gialle ( piazza voluta e curata dall’ANFI Sez Fonte Nuova ) a Fonte Nuova si è festeggiato i 27 anni della Pro Loco di Fonte Nuova, con la chiusura stagionale di tutti i corsi. Tanti i corsi della Pro Loco di Fonte Nuova che si svolgono ogni anno presso la sua sede, tra gli altri ricordiamo il corso d’inglese, francese, spagnolo, corso ricamo e cucito, corso di ginnastica, corso di ceramica, corso posturale, balli di gruppo, majorettes, corso di avvicinamento alla danza del ventre, corso di speleologia, corso di fotografia base e avanzato, corso di yoga, dove ogni anno partecipano centinaia di allievi tra bambini e adulti.

Un grande lavoro di squadra partendo dal presidente della Pro Loco di Fonte Nuova Giampiero Vallati, con tutto lo staff di volontari che in questi mesi hanno dato un supporto fattivo per la realizzazione dell’evento, tra i quali l’Avv Ilaria Savini, Erika Calvio, Brizeida Shllaku.

Un pomeriggio all’insegna del divertimento rivolto soprattutto ai più piccoli, infatti in piazza presente il laboratorio per i bambini, truccabimbi e lo spettacolo di magia, nutrita presenza di pubblico per tutto il pomeriggio e la serata.

L’evento si è concluso con il concerto di Fabio Piacentini direttamente da Tu Si Que Vales, in collaborazione con Michela Di Lallo e Luca Bontempi.