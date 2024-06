Gli auguri gli Gianluca Quadrini ai neo sindaci della Provincia di Frosinone

Lo scorso 8 e 9 giugno ben 35 comuni della provincia di Frosinone sono stati chiamati al voto. Alcuni di loro hanno riconfermato il sindaco uscente per altri si è assistito ad un cambio di vertice. Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, desidera esprimere le sue più sentite congratulazioni ai nuovi sindaci eletti e ai membri dei nuovo consigli comunali e in una nota dichiara – “È con grande piacere che mi rivolgo ai nuovi amministratori locali, per augurare un mandato ricco di soddisfazioni e successi. La loro elezione rappresenta un importante riconoscimento dell’ impegno e delle capacità. Sono chiamati a ricoprire un ruolo fondamentale per il benessere e lo sviluppo delle nostre comunità. In questo percorso, sarà fondamentale operare con trasparenza, responsabilità e spirito di collaborazione, sia all’interno delle istituzioni che con i cittadini, le associazioni e le imprese locali. Solo attraverso un dialogo costruttivo e una forte coesione potremo affrontare le sfide attuali e future, promuovendo lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio.”

Il Presidente del Consiglio Provinciale sottolinea l’importanza di lavorare con dedizione e responsabilità e ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le nuove amministrazioni locali per affrontare insieme le sfide che si presenteranno e per cogliere le opportunità di crescita e miglioramento.

“Il consiglio provinciale rimarrà sempre disponibile per supportarvi nelle vostre attività e iniziative, al fine di garantire un’amministrazione efficiente e vicina alle esigenze della comunità. Confido nella loro capacità di guidare le nostre comunità verso nuovi traguardi. Auguro di cuore a tutti i neo sindaci buon lavoro e un proficuo mandato .”