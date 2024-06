Arbitri Sport Italiani – Di nuovo in campo per il sociale

di Fausto Zilli

In campo per un gesto nobile

Il 16 giugno 2024 l’Associazione Donatori di sangue La Rete di Tutti OdV (www.lareteditutti.it) organizza una giornata di promozione della donazione sangue e della buona salute in occasione del World Blood Donor Day (14 giugno).

Durante la mattinata si svolgerà una partita amichevole, che vedrà scendere in campo per la donazione di sangue la Squadra Assemblea Capitolina e ItalianAttori.

La cultura della donazione sangue, della prevenzione, della buona salute sono temi di fondamentale importanza e di interesse generale. In particolare, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, si vuole richiamare l’attenzione sul ruolo fondamentale del

donatore di sangue nel sistema sanitario e su quanto sia importante il suo coinvolgimento, che passa per una profonda presa di coscienza ad essere e mantenersi in buona salute.

Pertanto, durante la mattinata sarà possibile donare il sangue e gratuitamente effettuare: screening audiologico esame bioimpedenziometrico valutazione fisioterapica elettrocardiogramma.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Roma Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, di Rai Per la Sostenibilità ESG e del Centro Regionale Sangue – Lazio.

È realizzata in collaborazione con la Fondazione Peri, ASI, l’Asd Arbitri Sport Italiani, la Squadra Assemblea Capitolina e ItalianAttori e con il supporto del Centro Servizi per il Volontariato Lazio e il supporto tecnico di Audin Eccellenze per l’udito e Studio Medico Specialistico Colombo.

Una giornata all’insegna dello sport alle ore 09,30 la gara di calcio Italian Attori vs Squadra Assemblea Capitolina, sarà diretta dall’ASD Arbitri Sport Italiani della Sezione Lorenzo Cesari di Roma, affiliata all’ente di promozione sportiva ASI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE Comitato Regionale Lazio del presidente Roberto Cipolletti, sempre attento ad eventi dall’alto impatto sociale.

Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà. Significa letteralmente donare una parte di sè e del propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita.