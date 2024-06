Elezioni – Ferrarini (FdI): “Risultati straordinari per Fratelli d’Italia in tutta l’area metropolitana di Roma”

“Esprimo grande soddisfazione per il risultato elettorale di Fratelli d’Italia in occasione di queste elezioni europee, in tutta l’Area Metropolitana, dove ci affermiamo come primo partito, in alcuni casi con percentuali che superano il 40%, ed i nostri candidati raccolgono grandi consensi”. Lo dichiara in una nota Massimo Ferrarini, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Città Metropolitana di Roma.

“Mi congratulo pertanto con tutti gli eletti, certo che sapranno rappresentare al meglio le istanze dei nostri territori nella massima assise continentale, nel solco di una visione che fa della valorizzazione delle identità, storiche e culturali dei luoghi e delle comunità, un tratto distintivo. Ci tengo a ringraziare inoltre tutti i dirigenti locali ed i militanti per l’impegno profuso. Il progetto di un grande partito conservatore, per l’Italia e per l’Europa, interclassista e pragmatico, con una leadership forte ed autorevole come quella del Presidente Giorgia Meloni, è stato premiato dai cittadini. Un dato che trova conferma anche nei numeri delle comunali, impreziosito dalla straordinaria vittoria, già al primo turno, di Marco Innocenzi a Tivoli, a cui faccio i miei complimenti. Fratelli d’Italia dimostra ancora una volta di essere una forza credibile, che riscuote il consenso dei cittadini laddove governa, capace di aggregare dove si trova all’opposizione. Per questo Ci sentiamo impegnati a costruire una forza sempre più connessa con la società, aperta e coesa, anche in vista dei prossimi importanti appuntamenti amministrativi, partendo dai ballottaggi”. Conclude la nota Ferrarini.