Sapori d’estate mediterranea:Il viaggio culinario dello Chef Alfonso D’Aurianel nuovo menù di Follie, tra mare, terra e sole

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il ristorante Follie di Villa Agrippina Gran Melià a Roma, guidato dall’abile mano dello chef Alfonso D’Auria, si trasforma in un teatro di sapori, colori e profumi del Mediterraneo. Cresciuto nella prestigiosa brigata di Don Alfonso e arricchito da esperienze internazionali, D’Auria si ispira profondamente alle sue radici campane e alla tradizione romana, la sua città d’adozione. “Guardo l’oro, i frutti di stagione e così arriva l’ispirazione per un piatto“, afferma lo chef, il cui approccio creativo si nutre dell’autenticità del momento, cogliendo ogni sfumatura per riportarla nella tavola. Il nuovo menù è una celebrazione delle materie prime fresche di qualità, che rispecchiano la bellezza e la ricchezza del periodo. L’ispirazione dello chef nasce dalla terra e dal mare, dando vita a piatti che sono un omaggio alla tradizione e all’innovazione. Gli ospiti possono scegliere tra due percorsi di degustazione: “Il Grande Mediterraneo” da sei portate a 120€ e “Il Piccolo Mediterraneo” da quattro portate a 90€, oppure ordinare à la carte. Tra le novità il “Pomodoro…tartare, gelato e croccante” che, pur sembrando una tartare di carne, è un antipasto vegano nato per celebrare il pomodoro in tutte le sue forme e consistenze. La tartare (di pomodoro San Marzano) essiccata e arricchita da spezie, senape, scalogno, cetriolo ed erba cipollina, è accompagnata da pomodoro giallo sferificato, crumble e gelato al pomodoro, servito con una fragrante focaccia all’origano. “Scampo ‘porchettato’, riduzione di arancia e albicocche” è un secondo antipasto con il quale lo chef gioca con il contrasto terra mare. Questo piatto combina il gusto delicato del crostaceo, marinato per quattro ore nelle spezie della porchetta (aglio, olio, rosmarino e salvia), con una croccantezza unica e una dolcezza fruttata data dalla riduzione di arancia e albicocche caramellate. Tra le peculiarità del piatto, la panatura con la quale lo scampo viene fritto per pochi secondi, che è realizzata con la cotenna bollita, successivamente essiccata e poi frullata. Una proposta in equilibrio perfetto tra dolce e salato.